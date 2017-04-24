Комитет по соцвопросам признал удовлетворительной работу правительства за 2016 год

24 апреля 2017, 16:16 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 24 апреля признал работу правительства за 2016 год удовлетворительной.

В ходе обсуждения отчета кабмина депутаты обсудили проблемы сферы образования и науки.

Евгения Строкова (СДПК) попросила правительство обратить внимание на немногочисленные музыкальные школы республики, а также театры, которые работают на "голом энтузиазме", в то время как у артистов нет даже душа.

Кроме того, она отметила, что государство делает акцент на боевой спорт, а не коллективный, в том числе современные пятиборцы не получают поощрений.

Председатель комитета Гулкан Молдобекова (СДПК) попросила держать на контроле проблемы домов-интернатов и делать все возможное, чтобы дети, у которых есть родители, воспитывались в семьях.

В результате обсуждений комитет одобрил отчет правительства.