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От имени казахского народа выражаю благодарность кыргызскому народу за спасение более 100 тыс. этнических казахов в годы голодомора, - профессор З.Кабульдинов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422249-ru.html

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24 апреля 2017, 16:35       Комментарии

В Казахстане массовые политические репрессии унесли жизни более 100 тыс. человек. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор, директор общественного фонда "Согласие народов Казахстана" Зиябек Кабульдинов в ходе международного круглого стола "Историческая память во имя будущего", посвященного 80-летию памяти жертв политических репрессий эпохи советской модернизации.
Мероприятие состоялось в 22 апреля в Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева в Бишкеке.
Как отметил З.Кабульдинов, во время массового голода в Казахстане по разным оценкам погибло от 42 до 70 тыс. только коренного населения, и более 200 тыс. населения других национальностей. "Пользуясь случаем, хочу от имени всего казахского народа выразить искренние слова благодарности кыргызскому народу, которые в годы голода приютили более 100 тыс. этнических казахов, которые нашли здесь спасение, приют. Многие из них состоялись как видные государственные деятели, ученые, общественные деятели. Поэтому казахский народ всегда об этом помнит", - сказал профессор.
По словам историка, в Казахстане инициируется, чтобы в школьные учебники по истории за 9-класс включили отдельный параграф или абзац, касающийся вклада кыргызского народа в дело спасения голодавшего казахского населения в начале 30-х годов.

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