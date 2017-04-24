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Как из кыргызстанцев вырастить Месси и Роналду — мнение Такуя Ямазаки

 

Фотографии: sputnik.kg

   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422248-ru.html

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24 апреля 2017, 16:17       Комментарии

Совсем недавно в Кыргызстане заработала Федерация профсоюзов, которая призвана защищать права футболистов с юридической точки зрения.
Гостем церемонии открытия стал председатель Международной федерации профсоюза футболистов (FIFPro) Азии и Океании, футбольный юрист из Японии Такуя Ямазаки. Он стал свидетелем прошедшего в Бишкеке матча квалификационного раунда Кубка Азии по футболу между сборными Кыргызстана и Макао.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан Азамат Аралбаев поговорил с гостем из Японии и разузнал, чем будет заниматься этот профсоюз, а также поинтересовался его мнением об азиатском и о кыргызстанском футболе.
- Давайте познакомим читателей с вами и вашей должностью, а также с целями вашего визита в Кыргызстан.
- Я возглавляю Международную федерация профсоюзов футболистов в Азии (FIFPro Asia). В 60 странах Азиатской конфедерации (AFC) функционируют такие профсоюзы. Также существует всемирный профсоюз футболистов, в который входит более 65 стран. Если под знаменем FIFA объединены 211 футбольных федераций, то в 65 государствах футболисты входят в национальные профсоюзы. Я непосредственно был в Кыргызстане при создании профсоюза футболистов.
- Чем продиктовано решение открыть профсоюз в КР?
- Футбол у вас заметно развивается, игроки выступают за рубежом, национальная команда стала часто летать на встречи в другие страны. Это говорит о необходимости открытия здесь представительства FIFPro. Инициативу проявила кыргызстанская сторона. За время визита мне посчастливилось встретиться с игроками национальной и молодежной сборных, представителями женской команды, руководством федерации и футбольной лиги. У всех я заметил оптимизм и неимоверное желание развивать футбол в Кыргызстане.
- С кем из игроков встретились? С чем связаны их жалобы и как можно быстро их решить?
- Я провел встречи с игроками клубов "Алга", "Дордой" и "Абдыш-Ата". Из игроков национальной сборной отдельно встретился с Павлом Сидоренко, Антоном Землянухиным, Даниэлем Тэго, Азаматом Байматовым и вратарем Валерием Кашубой.
Приятно слышать, что многие игроки защищают честь иностранных футбольных клубов. Но они часто сталкиваются с проблемами невыплат зарплаты и компенсаций. Такая проблема существует во всем мире. Если администрация клуба посчитала выступление игрока неудовлетворительным и расторгла контракт, то до окончания срока договора он должен получить компенсацию. Но, к большому сожалению, многие клубы не горят желанием это делать.
Через три дня после открытия уже поступили обращения трех кыргызстанских футболистов. Одному не выплатили зарплату в Турции - клуб якобы объявил себя банкротом. Второй до сегодняшнего дня не может получить деньги за шесть месяцев игры в Омане, третий столкнулся с проблемой невыплаты в Таджикистане.
- Куда обращаться этим футболистам?
- У FIFA есть регулирующие регламенты, согласно которым клубы должны вовремя выплачивать заработок футболистам. По истечении срока контрактов все долги должны быть погашены. А у обратившихся сроки контрактов уже истекли. Все эти обязательства проходят через юридический орган FIFA - Палату по разрешению споров, которая выступает как судебный орган. В нее входят и представители FIFPro. Я являюсь членом палаты с 2009 года.
Профсоюз обеспечивает футболисту условия, чтобы он был сконцентрирован только на тренировках и играх. FIFPro должен взять на себя заботу по решению всех юридических проблем и соблюдению контрактных обязательств.
- Чем еще профсоюз будет заниматься в Кыргызстане? Или речь идет только о решении проблем игроков?
- Что важно в формировании профсоюза, так это то, что организация должна быть независимой от федерации и лиги. В ходе визита я убедился, что проблем с этим у вас нет.
Во-вторых, профсоюз должен быть демократичным, т.е. все решения должны приниматься в интересах футболистов и игрокам необходимо участвовать в этом процессе.
В первую очередь федерация начнет заниматься проблемой невыплат. Следующей задачей профсоюза станет создание условий для дальнейшего совершенствования и развития. Например, многие спортсмены часто озадачиваются вопросом, что они будут делать после завершения карьеры. Многим из них не хватает мастерства и лидерских навыков. Именно для этого нужно создавать образовательные площадки или же онлайн-академию, где игроки могли бы развивать свои управленческие и профессиональные навыки, чтобы в последующем у них была возможность устроиться куда-нибудь тренерами или руководителями.
Еще одна цель нашего профсоюза - повышение социальной ответственности данного вида спорта. Нужно дойти до такого уровня, чтобы общество воспринимало его не просто как спорт. Футбол может и должен играть важную роль в социальном развитии общества.
- Расскажите, пожалуйста, в каких странах футболисты чаще всего сталкиваются с проблемой невыплат? Существуют ли какие-нибудь статистические данные, на основе которых можно составить своего рода "черный список"?
- Одной из худших в этом плане считается ситуация в Турции, негативные отзывы есть и о Грузии, Сербии и Греции. На Китай также нередко жалуются, несмотря на то, что китайские клубы предлагают игрокам бешеные деньги. В Таиланде и Индонезии немало таких случаев. Имидж арабского футбола ухудшают клубы из ОАЭ и Катара. Последняя вообще самая проблематичная страна в этом плане.
- Что не так с Катаром?
- Там владельцами клубов зачастую являются шейхи и принцы. Если им не понравится игра, к примеру, корейского легионера, то его могут без лишних слов "убрать" из команды. Игрок может покинуть страну, не подписав соответствующих документов. А в Катаре спортсмену на это требуется официальное разрешение футбольного клуба, без которого он может надолго "застрять" в стране. Также катарцы могут вынудить его подписать документы об отказе от всех денег, которые ему полагались изначально по контракту.
- Вы в рамках своего визита побывали на матче отборочного раунда Кубка Азии между сборными Кыргызстана и Макао. Ваши впечатления?
- Мне повезло, что время поездки совпало с проведением этого матча. Я удивился, увидев большое число болельщиков, - кыргызстанцы очень увлечены футболом. Сейчас у вас имеется большая потребность в строительстве нового стадиона, и я обсуждал этот вопрос с руководством Федерации футбола. Полагаю, правительство совместно с ФФКР будет работать над его решением.
- Как бы вы оценили уровень кыргызстанского футбола? Чего ему не хватает?
- Трудно дать какую-то оценку, приехав в страну в первый раз. По моему мнению, если развит профессиональный футбол, нужно акцентировать внимание и на развитии массового, привлекать больше детей. Месси и Роналду из игроков любительских клубов доросли до звезд мирового уровня. У вас тоже немало игроков, пользующихся популярностью в народе - Антон Землянухин, Азамат Байматов, Мирлан Мурзаев. Хотелось бы думать, что они тоже могут перейти с местечкового уровня на более высокий. Со своей стороны федерация также должна создавать условия для привлечения большего числа людей в спорт. Проблема в том, что все хотят быстрых результатов, а для развития профессионального футбола требуется немало времени, нужна разработка долгосрочных стратегических планов.
- И последний вопрос. Китайские клубы начали переманивать к себе звезд футбола. По-вашему, китайская лига может составить конкуренцию европейским?
- Можно сказать, что китайский чемпионат испытывает переломный момент. Сейчас китайцы делают акцент на омолаживании состава команд и ограничили привлечение иностранцев. Об этом стало известно из недавнего заявления представителей футбольной федерации КНР. Чтобы играть на топ-уровне и конкурировать, требуются не только большие деньги, но и грамотный менеджмент.

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