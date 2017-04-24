Милиция просит граждан помочь опознать тела троих мужчин (осторожно, фото!)

24 апреля 2017, 16:28 Комментарии

Милиция просит граждан помочь опознать тела троих мужчин,

По данным милиции, 18 января 2017 года на лавочке в микрорайоне "Аламидин-1" обнаружено тело неизвестного мужчины, азиатской национальности в возрасте примерно 40-45 лет.

Мужчина был одет: серая и черная куртки, черный свитер, голубая футболка, бежевая водолазка, синие джинсы, черные ботинки. Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черные.

9 апреля на пересечении улиц Осмонкулова и Жибек-Жолу обнаружено тело неизвестного мужчины, азиатской национальности в возрасте примерно 55-60 лет. Был одет: черная куртка, черная рубашка, черная водолазка, белая майка, черные штаны, черные туфли. Приметы: рост примерно 165 см, среднего телосложения, волосы седые.

29 марта на пересечении улиц Айтматова и Жибек-Жолу обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской внешности, примерно в возрасте 35-40 лет. Был одет: синяя джинсовая куртка, коричневый свитер, черные штаны, черные ботинки. Приметы: рост примерно 165 см, худощавого телосложения, волосы черные.

"Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Свердловского района или сообщить по номерам: 0 (312) 433275, 0772 052000, 0552 102517 0707 904433, 0773 398585", – просят в милиции.