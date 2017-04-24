В Кочкорском районе учителя требуют вернуть незаконные надбавки к зарплатам

24 апреля 2017, 16:11 Комментарии

Сегодня, 24 апреля, учителя средней школы в селе Семиз-Бель Кочкорского района вновь вышли на митинг с требованием вернуть прежний уровень зарплаты.

Ранее правительство утвердило новый список населенных пунктов, которые должны получать выплаты за высокогорье. Отметим, высокогорными районами считаются местности, находящиеся выше 1800 метров над уровнем моря. Село Семиз-Бель, находящееся в 1790 метрах над уровнем моря, "не добрало" буквально 10 метров и не попало в перечень высокогорных сел.

Однако в течение последних нескольких лет учителям школы села Семиз-Бель незаконно осуществляли надбавки к заработной плате - примерно 20%. А после отмены незаконных надбавок учителя начали выходить на акции протеста, требуя вернуть прежний уровень заработной платы.

"Мы делали инвентаризацию последних нормативно-правовых актов. По представлению комиссии, РОНО отказалось платить по тем завышенным коэффициентам, потому что есть постановление правительства и там, оказывается, не было указано, что данное село должно получать надбавки. По постановлению они должны получать по 1 коэффициенту (коэффициент - единица расчета зарплаты. - Прим. vb.kg), а до этого они получали 1,2 и никто не знал об этом. Когда этот вопрос выяснился, РОНО отказалось платить. Мы привели в соответствие все нормативно-правовые акты, которые регулируют это отношение. Коллектив этой школы тогда не был согласен с этим решением. Мы провели разъяснительные работы, вроде бы все поняли, но потом кто-то начинает подталкивать их к акциям, кому-то интересно будоражить коллектив", - рассказал "ВБ" аким Кочкорского района Нурдан Керимкулов.

Он добавил, что сотрудники, допустившие неверные расчеты надбавок будут привлечены к ответственности.

"Они просто поднимают шум. Комиссия проверила, в школах учебный процесс не прерывался", - отметил аким.