Депутат Токторов: Школы строят там, где живут родственники депутатов

24 апреля 2017, 16:13 Комментарии

"Я с пессимизмом отношусь к этому составу кабинета министров. Мне сложно поддержать вас", - заявил сегодня, 24 апреля, депутат Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Он добавил, что некоторые из руководителей министерств и ведомств стараются и работают, однако и их "по рукам и ногам связывают". "Я понимаю, правительство - коллегиальный орган. Каждого министра, запрашивающего деньги из бюджета, одергивают, говорят: "Денег нет, куда ты рыпаешься?" - сказал депутат.

Однако он добавил, что, несмотря на это, министр должен поднимать проблемы, потому что парламент будет спрашивать именно с них.

Он добавил, что школы в Кыргызстане строят не там, где нужно, а там где живут родственники и знакомые министров, депутатов. Много школ строится, однако многие недоукомплектованы. "У нас есть школы, где в три смены учатся дети, но почему-то мы не строим там школы", - отметил Токторов.

Отметим, сегодня комитет рассматривает отчет правительства за 2016 год.