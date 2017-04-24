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Депутат Токторов: Школы строят там, где живут родственники депутатов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358792_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422244-ru.html

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24 апреля 2017, 16:13       Комментарии

"Я с пессимизмом отношусь к этому составу кабинета министров. Мне сложно поддержать вас", - заявил сегодня, 24 апреля, депутат Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
Он добавил, что некоторые из руководителей министерств и ведомств стараются и работают, однако и их "по рукам и ногам связывают". "Я понимаю, правительство - коллегиальный орган. Каждого министра, запрашивающего деньги из бюджета, одергивают, говорят: "Денег нет, куда ты рыпаешься?" - сказал депутат.
Однако он добавил, что, несмотря на это, министр должен поднимать проблемы, потому что парламент будет спрашивать именно с них.
Он добавил, что школы в Кыргызстане строят не там, где нужно, а там где живут родственники и знакомые министров, депутатов. Много школ строится, однако многие недоукомплектованы. "У нас есть школы, где в три смены учатся дети, но почему-то мы не строим там школы", - отметил Токторов.
Отметим, сегодня комитет рассматривает отчет правительства за 2016 год.

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