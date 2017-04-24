В Нарыне задержаны похитители энергии, пострадало несколько грузовых авто

24 апреля 2017, 16:16 Комментарии

В городе Нарын поймана группа воров, кравшая автомобильные аккумуляторы. Об этом сообщает УВД г. Нарын.

Правоохранители отмечают, что преступники больше всего предпочитали кражи из грузовых автомашин марки "Мерседес-Бенц". Так, по данным на 6 апреля, в дежурной части было зафиксировано сразу два заявления о краже накапливающих энергоустройств.

"На месте происшествия работали наши сотрудники следственно-оперативной группы. Милиционеры осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и нашли очевидцев. Затем в ходе разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Оба являются местными жителями, старшему Ж.С. 20 лет, а младшему К.А. 18 лет", - сообщили в УВД по г. Нарын.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Ведется следствие, проверяется их причастность к ряду схожих преступлений.