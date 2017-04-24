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В Нарыне задержаны похитители энергии, пострадало несколько грузовых авто

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358824_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422243-ru.html

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24 апреля 2017, 16:16       Комментарии

В городе Нарын поймана группа воров, кравшая автомобильные аккумуляторы. Об этом сообщает УВД г. Нарын.
Правоохранители отмечают, что преступники больше всего предпочитали кражи из грузовых автомашин марки "Мерседес-Бенц". Так, по данным на 6 апреля, в дежурной части было зафиксировано сразу два заявления о краже накапливающих энергоустройств.
"На месте происшествия работали наши сотрудники следственно-оперативной группы. Милиционеры осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и нашли очевидцев. Затем в ходе разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Оба являются местными жителями, старшему Ж.С. 20 лет, а младшему К.А. 18 лет", - сообщили в УВД по г. Нарын.
В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Ведется следствие, проверяется их причастность к ряду схожих преступлений.

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