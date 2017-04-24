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Минфин против учреждения стипендии для народных артистов СССР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358827_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422242-ru.html

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24 апреля 2017, 16:24       Комментарии

Сегодня, 24 апреля, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуры и здравоохранению Жогорку Кенеша подняли вопрос об учреждении стипендий для деятелей культуры.
С таким предложением выступил депутат Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен"), который отметил, что нужно обращать внимание на культуру, в том числе и на работников этой сферы.
По данным министра культуры, туризма и информации Туголбая Казакова, его ведомство предлагало учредить стипендию народным артистам СССР в размере 20 тыс. сомов. Однако Министерство финансов выступило против данной инициативы.
Это возмутило депутата, который отметил, что стыдно должно быть государству, которое не может обеспечить народных артистов СССР, которых осталось не много. По его словам, когда правительство решит поддержать данную инициативу, то возможно, страна уже может их потерять.
"Если попросят прокуроры, вы сразу за, как только дело доходит до культуры - вы против", - обратил Шер-Нияз внимание министра финансов на данную проблему.

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