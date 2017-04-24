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Историк: Стоит отметить гуманность кыргызских властей в 1930-х годах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358826_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422241-ru.html

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24 апреля 2017, 16:30       Комментарии

"Стоить отметить гуманность кыргызских властей в 1930-х годах. Ведь несмотря на сложное положение страны, мы приняли беженцев из Казахстана", - заявил историк, доцент исторических наук Жумагул Байделеев в ходе международного круглого стола "Историческая память во имя будущего", посвященного 80-летию памяти жертв политических репрессий эпохи советской модернизации.
Мероприятие состоялось в минувшую субботу, 22 апреля, в Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева в Бишкеке.
Историк сделал доклад на тему "Горе кыргызов и казахов в начале 20 веков. И их братские отношения".
"В моем докладе в основном говорится о размещении беглых в событиях 1916 года, где были и кыргызы, и казахи. И самое главная проблема - события 1930-31 годов, когда кыргызский народ был в тяжелом состоянии, в стране был голод, а к нам прибыли более 100 тыс. беженцев из Казахстана. И тогда мы их приютили. Для них специально были открыты детские дома, были предприняты все меры для обеспечения их работой. В те времена наш народ сам находился в непростой ситуации, но, несмотря на это, мы оказали помощь нашим братьям-казахам", - сказал Ж. Байделеев.
По его словам, в 1933-м году была создана специальная комиссия, в страну прибыли представители правительства Казахстана и совместно с ними были открыты детские дома. Более 1,5 тыс. детей разместили в детдомах, были предприняты меры по возврату беженцев на родину. Однако, поскольку положение в самом Казахстане было тяжелое, детей не приняли. В итоге при возвращении в Кыргызстан, по дороге многие погибли от голода, часть возвратилась во Фрунзе.
Байделеев особо отметил, что кыргызский народ прошел непростой путь, и молодое поколение должно помнить и гордиться своими предками.

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