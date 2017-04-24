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Состояние шахтеров, оставшихся под завалом, стабильное – Минздрав

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sostoiani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422240-ru.html

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На Иссык-Куле спасли оставшихся под землей шахтеров

24 апреля 2017, 16:07       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Состояние шахтеров, оставшихся под завалом, стабильное, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Напомним, что 22 апреля 2017 года примерно в 17.35 часов произошел обвал шахты в месторождении угля Жергалан в Иссык-Кульской области. В шахте остались два человека. Спустя сутки они были спасены.
"Сегодня, 24 апреля 2017 года, приблизительно в 12.00 в Территориальную больницу Ак-Суйского района доставили двух шахтеров, оставшихся под завалом в Жергалане. Оба госпитализированы в отделение хирургии территориальной больницы Ак-Суйского района диагнозом - общее переохлаждение", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минздраве КР, состояние пострадавших стабильное. Все необходимые обследования проведены (рентген, кардиограмма, общие анализы и т.д.). Всеми необходимыми лекарственными средствами обеспечены в полной мере, на данный момент получают соответствующее лечение.

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