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Фото — Ход реконструкции теплосети в мкр 7 в Бишкеке

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422239-ru.html

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24 апреля 2017, 15:49       Комментарии

ОАО "Бишкектеплосеть" проводит работы по реконструкции тепловой сети в микрорайоне №7 протяженностью 360 метров, с диаметром трубопровода 300 мм.
Как сообщили "Бишкектеплосети", в ходе реконструкции будет произведена полная замена трубопроводов с увеличением диаметра. Данный участок тепловой сети эксплуатировался в течение 34 лет. В настоящее время ведутся земляные работы, одновременно проводится демонтаж старого трубопровода и монтаж новых труб.
Цель реконструкции - обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения. Подрядчиком строительства является ЗАО "Кайнар".

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