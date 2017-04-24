Фото — Ход реконструкции теплосети в мкр 7 в Бишкеке

24 апреля 2017, 15:49 Комментарии

ОАО "Бишкектеплосеть" проводит работы по реконструкции тепловой сети в микрорайоне №7 протяженностью 360 метров, с диаметром трубопровода 300 мм.

Как сообщили "Бишкектеплосети", в ходе реконструкции будет произведена полная замена трубопроводов с увеличением диаметра. Данный участок тепловой сети эксплуатировался в течение 34 лет. В настоящее время ведутся земляные работы, одновременно проводится демонтаж старого трубопровода и монтаж новых труб.

Цель реконструкции - обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения. Подрядчиком строительства является ЗАО "Кайнар".