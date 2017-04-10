Граждане Пакистана организовали нелегальный канал миграции в Кыргызстан

24 апреля 2017, 15:53 Комментарии

МВД выявлена преступная группа, организовавшая незаконный канал нелегальной миграции иностранных граждан в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторами преступной группы являются граждане Пакистана.

"Установлено, что некие Абдуллах и Васим изготавливают поддельных документов, и занимаются организацией незаконного въезда иностранных граждан в Кыргызстан. Мошенники предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в вузы Кыргызстана, и завладели деньгами граждан Индии и Пакистана. Причиненный ущерб только по предварительным данным составляет более $6 тыс. 600. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "организация незаконной миграции" и "мошенничество" УК КР. Личности задержанных лиц установлены, ими оказались граждане Пакистана Сажид Абдуллах 1982 года рождения и Сажид Васем 1990 года рождения, временно проживающие в Бишкеке. Оба нигде не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированной в Кыргызстане", – говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в ИВС. Решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время выявляется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Оперативники 10 ГУ МВД КР просят граждан, потерпевших от рук мошенников, обращаться по телефонам: 0312-266165, 0773-951628.

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