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Рабочие группы Кыргызстана и Узбекистана по приграничным вопросам проведут следующую встречу в КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/raboch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422237-ru.html

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24 апреля 2017, 16:04       Комментарии

С 10 по 20 апреля в городе Наманган Узбекистана, делегация во главе со специальным представителем правительства Кыргызстана Курбанбаем Искандаровым, приняла участие в очередном заседании рабочих групп КР и РУз по обсуждению приграничных вопросов, сообщает пресс-служба кабмина.
На встречах обсуждены текущие вопросы и перспективы по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместного участка кыргызско-узбекской государственной границы.
"Стороны подчеркнули важность укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении. По итогам заседаний достигнута договоренность о продолжении совместных работ по приграничным вопросам и проведении в Кыргызстане очередной встречи рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы", – говорится в сообщении.

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