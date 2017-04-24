Рабочие группы Кыргызстана и Узбекистана по приграничным вопросам проведут следующую встречу в КР

24 апреля 2017, 16:04 Комментарии

С 10 по 20 апреля в городе Наманган Узбекистана, делегация во главе со специальным представителем правительства Кыргызстана Курбанбаем Искандаровым, приняла участие в очередном заседании рабочих групп КР и РУз по обсуждению приграничных вопросов, сообщает пресс-служба кабмина.

На встречах обсуждены текущие вопросы и перспективы по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместного участка кыргызско-узбекской государственной границы.

"Стороны подчеркнули важность укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении. По итогам заседаний достигнута договоренность о продолжении совместных работ по приграничным вопросам и проведении в Кыргызстане очередной встречи рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы", – говорится в сообщении.