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В Жогорку Кенеше требуют реализации "Безопасного города" в короткие сроки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358823_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422236-ru.html

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Депутат требует жестче решать вопрос со служащими, нанесшими ущерб государству

24 апреля 2017, 16:00       Комментарии

В Жогорку Кенеше требуют реализовать проект "Безопасный город" в короткие сроки. Такое требование прозвучало сегодня, 24 апреля, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
По словам депутата Жанара Акаева, жизнь людей в развитых странах стоит превыше всего, а смерть ребенка в других странах - трагедия. В Кыргызстане из-за участившихся случаев ДТП смерть детей на дорогах стала обычной статистикой.
Он отметил, что один из важных вопросов на сегодня - это безопасность на дорогах. Даже граждане начали собирать подписи с требованием реализации проекта.
Депутат привел в пример столицу Таджикистана - Душанбе, где успешно реализуется данный проект. "Я не говорю о развитых странах на Западе, я говорю о соседней стране, в которой после реализации проекта уменьшилось количество ДТП", - сказал он.
Он предложил показывать в эфире государственных каналов ролики о ПДД. Акаев добавил, что и частные каналы не будут против таких видеороликов.
В заключение Акаев отметил, что если правительство даст гарантии реализации проекта "Безопасный город", то он готов поддержать отчет правительства.
Отметим, сегодня комитет рассматривает отчет правительства за 2016 год.

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