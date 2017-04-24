В Жогорку Кенеше требуют реализации "Безопасного города" в короткие сроки

24 апреля 2017, 16:00 Комментарии

В Жогорку Кенеше требуют реализовать проект "Безопасный город" в короткие сроки. Такое требование прозвучало сегодня, 24 апреля, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По словам депутата Жанара Акаева, жизнь людей в развитых странах стоит превыше всего, а смерть ребенка в других странах - трагедия. В Кыргызстане из-за участившихся случаев ДТП смерть детей на дорогах стала обычной статистикой.

Он отметил, что один из важных вопросов на сегодня - это безопасность на дорогах. Даже граждане начали собирать подписи с требованием реализации проекта.

Депутат привел в пример столицу Таджикистана - Душанбе, где успешно реализуется данный проект. "Я не говорю о развитых странах на Западе, я говорю о соседней стране, в которой после реализации проекта уменьшилось количество ДТП", - сказал он.

Он предложил показывать в эфире государственных каналов ролики о ПДД. Акаев добавил, что и частные каналы не будут против таких видеороликов.

В заключение Акаев отметил, что если правительство даст гарантии реализации проекта "Безопасный город", то он готов поддержать отчет правительства.

Отметим, сегодня комитет рассматривает отчет правительства за 2016 год.