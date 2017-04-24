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В Намангане состоялась встреча рабочих групп КР и РУз по приграничным вопросам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-namanga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422233-ru.html

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24 апреля 2017, 15:52       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. С 10 по 20 апреля в городе Наманган Республики Узбекистан, правительственная делегация во главе со специальным представителем Правительства Кыргызстана в ранге первого заместителя руководителя аппарата Правительства Курбанбаем Искандаровым, приняла участие в очередном заседании рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по обсуждению приграничных вопросов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
На встречах обсуждены текущие вопросы и перспективы по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместного участка кыргызско-узбекской государственной границы.
Стороны подчеркнули важность укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении.
По итогам заседаний была достигнута договоренность о продолжении совместных работ по приграничным вопросам и проведении в Кыргызстане очередной встречи рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

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