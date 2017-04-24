В Намангане состоялась встреча рабочих групп КР и РУз по приграничным вопросам

24 апреля 2017, 15:52 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. С 10 по 20 апреля в городе Наманган Республики Узбекистан, правительственная делегация во главе со специальным представителем Правительства Кыргызстана в ранге первого заместителя руководителя аппарата Правительства Курбанбаем Искандаровым, приняла участие в очередном заседании рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по обсуждению приграничных вопросов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На встречах обсуждены текущие вопросы и перспективы по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместного участка кыргызско-узбекской государственной границы.

Стороны подчеркнули важность укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении.

По итогам заседаний была достигнута договоренность о продолжении совместных работ по приграничным вопросам и проведении в Кыргызстане очередной встречи рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.