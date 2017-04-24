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МЧС КР заявляет о необходимости паспортизации всех рек в стране

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-kr-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422082-ru.html

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24 апреля 2017, 9:52       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. Необходимо провести паспортизацию всех рек в стране. Об этом сегодня на селекторном совещании сообщил министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.
По словам министра, в 2017 году чрезвычайных ситуаций произошло в шесть раз больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб составил 200 млн сомов.
Как он отметил, с 1990 года по 2016 год было зарегистрировано более 500 оползней. А в 2017 году, всего за 4 месяца уже зарегистрировано 106 оползней. В результате погибли 9 человек.
Также стоит отметить, что по республике повышение уровня воды на реках приблизилось к опасному уровню. Практически на всех реках есть опасность розлива рек. Например, есть опасность розлива реки Кара-Ункур на село Араван.
В связи с тем, что погодно-климатические условия очень сильно меняются и есть опасность подъем грунтовых вод. Такая опасность стоит в Чуйской и Таласской областях.
"В связи с этим, мы хотели бы предложить меры по предупреждению ЧС. Мы просим дать поручение всем губернаторам в своих областях, где есть большие реки провести паспортизацию рек. Это работы по временному укреплению берегов. Все области должны начать работы в этом направлении", - сказал министр.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что нужно провести паспортизацию. "Я об этом давно говорил. Средства есть. Нужно выделить всю необходимую сумму и провести паспортизацию. В первую очередь нужно начать с самых опасных участков. Нам нужно научиться предупреждать ЧС, а не бегать после обеда",- сказал глава кабмина.

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