МЧС КР заявляет о необходимости паспортизации всех рек в стране

24 апреля 2017, 9:52 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. Необходимо провести паспортизацию всех рек в стране. Об этом сегодня на селекторном совещании сообщил министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.

По словам министра, в 2017 году чрезвычайных ситуаций произошло в шесть раз больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб составил 200 млн сомов.

Как он отметил, с 1990 года по 2016 год было зарегистрировано более 500 оползней. А в 2017 году, всего за 4 месяца уже зарегистрировано 106 оползней. В результате погибли 9 человек.

Также стоит отметить, что по республике повышение уровня воды на реках приблизилось к опасному уровню. Практически на всех реках есть опасность розлива рек. Например, есть опасность розлива реки Кара-Ункур на село Араван.

В связи с тем, что погодно-климатические условия очень сильно меняются и есть опасность подъем грунтовых вод. Такая опасность стоит в Чуйской и Таласской областях.

"В связи с этим, мы хотели бы предложить меры по предупреждению ЧС. Мы просим дать поручение всем губернаторам в своих областях, где есть большие реки провести паспортизацию рек. Это работы по временному укреплению берегов. Все области должны начать работы в этом направлении", - сказал министр.

В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что нужно провести паспортизацию. "Я об этом давно говорил. Средства есть. Нужно выделить всю необходимую сумму и провести паспортизацию. В первую очередь нужно начать с самых опасных участков. Нам нужно научиться предупреждать ЧС, а не бегать после обеда",- сказал глава кабмина.