С.Жээнбеков: "С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 181 ЧС"

24 апреля 2017, 9:54 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 181 чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, с начала года в стране зарегистрировано 181 чрезвычайных ситуаций. В аналогичный период прошлого года, эта цифра составляла всего 14. За нынешний год погибло 73 человек.

"Этот год очень не простой и в плане выпавших осадок. В связи с большими осадками, поднимается уровень воды на реках, что создает большую опасность для жителей проживающих в близи этих рек. В связи с эти мы должны направить сюда финансовые, материальные и человеческие силы",- сказал премьер-министр.