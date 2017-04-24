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С.Жээнбеков: "С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 181 ЧС"

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422081-ru.html

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Тепло и без осадков — погода по Кыргызстану на 24 апреля

24 апреля 2017, 9:54       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 181 чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, с начала года в стране зарегистрировано 181 чрезвычайных ситуаций. В аналогичный период прошлого года, эта цифра составляла всего 14. За нынешний год погибло 73 человек.
"Этот год очень не простой и в плане выпавших осадок. В связи с большими осадками, поднимается уровень воды на реках, что создает большую опасность для жителей проживающих в близи этих рек. В связи с эти мы должны направить сюда финансовые, материальные и человеческие силы",- сказал премьер-министр.

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