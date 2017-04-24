Сборная КР завоевала бронзу на международном соревновании по воркауту в России

24 апреля 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана заняли 3 место в командном фристайле на международном соревновании по воркауту в России. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Международные соревнования прошли с 18 по 19 апреля в городе Москва в рамках интеграционного объединения Евразийского экономического союза. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана.

Кыргызстан представили Тамерлан Богатырев, Багаудин Талканов, Карек Абылгазиев и Максат Кадыров.

"Наши спортсмены заняли 3 место в командном фристайле соревнований. Золото в этом виде завоевала команда Казахстана, на 2 место выиграла команда из Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.