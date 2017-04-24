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С.Жээнбеков: "С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 181 ЧС"С.Жээнбеков: "С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 181 ЧС"

Сборная КР завоевала бронзу на международном соревновании по воркауту в России

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422080-ru.html

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24 апреля 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана заняли 3 место в командном фристайле на международном соревновании по воркауту в России. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.
Международные соревнования прошли с 18 по 19 апреля в городе Москва в рамках интеграционного объединения Евразийского экономического союза. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана.
Кыргызстан представили Тамерлан Богатырев, Багаудин Талканов, Карек Абылгазиев и Максат Кадыров.
"Наши спортсмены заняли 3 место в командном фристайле соревнований. Золото в этом виде завоевала команда Казахстана, на 2 место выиграла команда из Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.

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