Замужем за иностранцем или, Истории девушек, нашедших счастье за рубежом

Большинство считает, что выйти замуж за иностранца − это как игра в рулетку: или сорвешь куш, или останешься у разбитого корыта. Но некоторые девушки опровергли этот стереотип и доказали, что их браки оказались на редкость гармоничными. K-News побеседовал с четырьмя девушками, которые рассказали свои истории о том, как они нашли свою любовь за пределами Кыргызстана.

Биктисагуль. Замужем за новозеландцем

− Это не первый мой брак. Мой предыдущий муж, к несчастью, умер и я осталась с дочерью одна. Вскоре я полетела в Турцию на заработки.

Наша история знакомства с нынешним мужем очень романтичная. С Далласом познакомилась в Турции, я там работала продавцом в магазине. По его рассказам, когда он увидел меня, он влюбился сразу. А я не обратила на него внимания, но он попросился проводить меня домой. А потом пригласил на свидание. Мы пошли в ресторан и там он предложил встречаться.

Раньше я шутила с подругами, что мне не нужны все эти конфетно-букетные периоды, а сразу выйду замуж. Будущему мужу я сказала то же самое и он как ни странно согласился. Так получилось, что это я предложила пожениться (смеется) и я об этом не жалею.

Конечно, я сомневалась, колебалась, но мои друзья и коллеги говорили мне "Не упускай такого мужчину!". Действительно он понравился всем своей галантностью и воспитанностью. Через три месяца мы поженились. Даллас приехал в Кыргызстан и мы сыграли тут свадьбу по всем кыргызским обычаям.

Я хотела, чтобы мы собрались в узком кругу. Планировала, что соберутся человек 10-20. Но моя дочь настояла на том, чтобы я была в свадебном платье, но мои родственники позвали других родственников, и так на праздник собралось около 80 человек. Мои подруги поддержали меня, позвали певцов и танцоров, даже тамада был. Ему все понравилось. Так у меня появился любящий муж и семья.

В моей семье меня любят и чуть-ли не на руках носят. Муж меня называет своей принцессой, а родителей мужа я люблю как своих. Больше всего я скучаю по родине, по его климату и по своему народу.

− Моего мужа зовут Ривен. Мы познакомились на Бали, когда я там отдыхала. В общем, общались больше полугода и недавно поженились. Мы, пока молодая семья, которая только-только делает первые шаги в будущее.

Полгода назад было тяжело расставаться с ним. Мне нужно было возвращаться на учебу, а он уехал к себе домой. Но мы общались в интернете и в через несколько месяцев такого общения, он сделал мне предложение. Я согласилась, люблю его.

Конечно, родственники были в шоке, когда узнали, что им придется породниться с иностранцем. Но и мне было трудно, страшно уезжать в чужую страну жить навсегда и я до сих пор в диких сомнениях.

Культура тут отличается только языком, а во многом схожа. Очень патриархальная страна и все строго соблюдают традиции. Самое тяжелое для меня то, что юго-восточная Азия не отличается санитарией.

Мне не хватает Кыргызстана. Я безумно скучаю по Бишкеку, родственникам, работе и дому. Это большой стресс − уезжать в другую страну навсегда.

− С мужем мы познакомились в 2008 году, в Японии. Я ездила учиться через программу по обмену студентов. Мы познакомились на вечеринке у наших общих друзей. Сначала общались как друзья, а позже начали встречаться. Вскоре он уехал в США, а я осталась в Японии.

Когда он уехал, мы общались через интернет два года. Было трудно поддерживать отношения на расстоянии, даже пару раз расставилась. Он приезжал в Кыргызстан два раза. Во второй раз он попросил мою руку у моих родителей и одел серьги. Мои родители сначала были против того, что я выхожу замуж за иностранца, но постепенно смирились. Думаю он им понравился.

Свадьбу сыграли два раза. Сначала в Кыргызстане традиционную свадьбу, провели обряд нике и пригласили на праздник всех родственников. А в США уже сделали по американским традициям.

Помню, только в аэропорту Москвы осознала, что я уезжаю навсегда. Тогда мне стало очень грустно и страшно.

По приезду было тяжело адаптироваться к чужой культуре. Мы с мужем общались на японском, потому что я не знала английский. Иногда употребляли не тот перевод и обижались друг на друга. Со временем я выучила английский и стало легче. Люди здесь простые, открытые и вежливые.

Через некоторое время у нас родился сын. Мне нравится как они воспитывают своих детей. С детьми разговаривают как со взрослыми, и всегда учитывают их мнение. Я могу и шлепнуть сына, а для мужа − это дикость. Сын больше американец, чем кыргыз.

Больше всего скучаю по родителям и по еде. Если мужу найдется работа в Кыргызстане, то мы всегда готовы вернуться.

− Моя сестра с семьей работали в Дубаи. Они пригласили меня, и мне там понравилось, решила остаться и найти работу.

Устроившись на работу, я там познакомилась со своим мужем. Наши офисы были на одном этаже и как-то сталкивались по утрам или же уходя с работы.

Сначала были просто друзьями, пригласила его на лето посмотреть Кыргызстан. С того момента начали встречаться. Через год он сделал мне предложение. Родственники восприняли новость очень легко, кроме мамы. Ей было нелегко представить мою жизнь в чужой стране.

Мне не страшно было уезжать на всю жизнь из Кыргызстана, так как когда есть рядом человек, которого любишь и доверяешь, то ничего не страшно. Великобритания богата своей глубокой историей, красивой архитектурой. Люди любят ходить в театры, посещать исторические места. Англичане смутно представляют о Кыргызстане и путают с Курдистаном, так что приходиться рисовать карту и перечислять все страны, граничащие с нашей.

Пытаемся знакомить дочь с традициями обеих стран, отмечать наши кыргызские праздники, готовить наши блюда.

− Познакомились с мужем в интернете, на "Одноклассниках". Сначала не понравился, не впечатлил, даже не рассматривала его как спутника жизни, просто общались раз в месяц ни о чем. Не находили тем для разговора.

В декабре 2014 года я прилетела в очередной раз в ОАЭ в поисках работы, здесь очень много наших соотечественников, но как и во всем мире здесь тоже наступил кризис, работу найти было сложно. 26 декабря, вечером мы встретились что бы наконец то познакомиться в живую. Поужинали, пообщались и кажется, влюбились, такое чувство было, что знаю этого человека много лет. Как раньше не разглядела, не знаю. На следующий день он отправил мое фото родителям, им я понравилась сразу, только мама его беспокоилась, что я не знаю арабского языка, и боялась что ее сын будет голодать с иностранкой, думала не умею готовить. На третий день сделал мне предложение и я не думая, согласилась.

29 декабря мы зарегистрировали брак. 4 дня общения, не зная друг о друге ничего, но не жалею. Когда муж сделал предложение, мои родители отреагировали нормально, ибо я не ребенок и в праве сама выбирать себе спутника жизни. В общем благословили.

У нас было две свадьбы. Первая была светская, в белом платье с фотосессией. Вторая арабская длилась два дня и была закрыта,я только родственники и друзья.

Честно, в чужой стране жить не страшно если рядом сильное плечо и любимый человек. Только очень скучаешь по родным и друзьям. Так что остается только скучать и созваниваться по "Скайпу" с близкими.

Культура отличается, начнем с того что ОАЭ − это мусульманская страна, но в ней уживаются все религии. Здесь уважают женщин, и закон на их стороне. Здесь нельзя оскорблять чью-либо религию. Нельзя трогать женщину, даже за руку, если она не твоя. Нельзя жить в гражданском браке. Не смотря на кучу запретов здесь хорошо, нет беспредела, нет грязи, нет воровства.

У нас маленькая дочь, всего 3 месяца, конечно вопрос воспитания будет смешанным, главное что бы выросла хорошим человеком. Но приоритет отдаю арабским традициям, что бы жила по законам шариата, и опять же не навязывая.

В Кыргызстан вернуться хочется, не хватает гор, чистого воздуха, прохлады и натуральных продуктов.

