Водитель, сбивший школьников на Чапаева, заключен под стражу на два мясца

24 апреля 2017, 8:56 Комментарии

Ленинский районный суд Бишкека избрал для водителя, сбившего школьников на улице Чапаева, меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. Санкция предусматривает арест на два месяца.

Наезд на детей 10 и 12 лет был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Чапаева и Ремесленной. Дети получили тяжелые травмы головы и были госпитализированы. Водитель с места происшествия уехал, не оказав пострадавшим помощи. Он бросил машину в районе Селекции и некоторое время скрывался. Его задержали через 8 часов. В УПМ сообщили, что подозреваемого зовут Мирлан Ажибеков.

Установлено, что два года назад подозреваемый совершил наезд со смертельным исходом. В районе Киркомстрома он сбил человека, в результате чего тот скончался. Наказания удалось избежать благодаря тому, что Ажибеков выплатил компенсацию семье погибшего и те отказались от претензий.

Сбитые на Чапаева мальчики до сих пор находятся в реанимации. Они введены в состояние медикаментозного сна. Обследование, проведенное медиками, выявило у пострадавших детей серьезные травмы головного мозга.