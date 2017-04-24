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Водитель, сбивший школьников на Чапаева, заключен под стражу на два мясца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358760_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422078-ru.html

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24 апреля 2017, 8:56       Комментарии

Ленинский районный суд Бишкека избрал для водителя, сбившего школьников на улице Чапаева, меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. Санкция предусматривает арест на два месяца.
Наезд на детей 10 и 12 лет был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Чапаева и Ремесленной. Дети получили тяжелые травмы головы и были госпитализированы. Водитель с места происшествия уехал, не оказав пострадавшим помощи. Он бросил машину в районе Селекции и некоторое время скрывался. Его задержали через 8 часов. В УПМ сообщили, что подозреваемого зовут Мирлан Ажибеков.
Установлено, что два года назад подозреваемый совершил наезд со смертельным исходом. В районе Киркомстрома он сбил человека, в результате чего тот скончался. Наказания удалось избежать благодаря тому, что Ажибеков выплатил компенсацию семье погибшего и те отказались от претензий.
Сбитые на Чапаева мальчики до сих пор находятся в реанимации. Они введены в состояние медикаментозного сна. Обследование, проведенное медиками, выявило у пострадавших детей серьезные травмы головного мозга.

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