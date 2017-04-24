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В Таджикистане госСМИ обязали полностью указывать титул Эмомали Рахмона

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358761_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422077-ru.html

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24 апреля 2017, 9:11       Комментарии

Журналисты государственных СМИ отныне в своих материалах должны сообщать о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с указанием всех его титулов – Основоположник мира и национального единства - Лидер нации.
Один из журналистов правительственного издания сообщил, что ранее в своих публикациях, связанных с именем президента страны, они писали "Джаноби Оли" и "Лидер нации", однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. "Такая норма стала обязательной. Раньше допускалась укороченная форма "Лидер нации" вместо длинного "Основоположник мира и национального единства – Лидер нации", - сказал он.
По словам собеседника, до принятия Закона "Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации" представлять Эмомали Рахмона полагалось так: "уважаемый Джаноби Оли", но сейчас этот титул не столь распространен.
Фаррух Зиёев, директор государственного радио Таджикистана, сказал, что упоминание титула Эмомали Рахмона "Основоположник мира и национального единства – Лидер нации" в официальных сообщениях является требованием закона и журналисты должны его соблюдать. "Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы – "Глава государства" или просто "Лидер нации". А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более", - сказал он.
После принятия Закона "Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации" в Уголовном кодексе страны предусмотрена ответственность за оскорбление обладателя сего титула.

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