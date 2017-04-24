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В Париже произошли новые столкновения между полицией и демонстрантами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358762_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422076-ru.html

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24 апреля 2017, 9:15       Комментарии

Сотни демонстрантов в воскресенье вечером собрались на парижской площади Бастилии, чтобы выразить свое недовольство "маскарадом выборов". Акция началась вскоре после того, как в стране закрылись последние избирательные участки, а предварительные результаты подсчета голосов указали на выход во второй тур президентских выборов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, передает NewsRu.com.
ТАСС, со ссылкой на издание Le Parisien, передает, что манифестация поначалу проходила спокойно, но затем переросла в беспорядки. Силам правопорядка пришлось вступить в противоборство с демонстрантами.
Сообщается, что по меньшей мере один протестующий был ранен в столкновениях с правоохранителями, его без сознания увезли на машине скорой помощи.
Полиция окружила группу из примерно сотни протестующих, а за оцеплением другие участники скандировали "Освободите наших товарищей" и стучали в барабаны. По кругу площади Бастилии на примыкающих улицах стоят колонны полицейских автобусов.
Первоначально демонстранты намеревались провести "ночь баррикад", но к настоящему моменту, как передают очевидцы событий, акция протеста уже завершилась, а ее участники разошлись.

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