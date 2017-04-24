В Париже произошли новые столкновения между полицией и демонстрантами

24 апреля 2017, 9:15 Комментарии

Сотни демонстрантов в воскресенье вечером собрались на парижской площади Бастилии, чтобы выразить свое недовольство "маскарадом выборов". Акция началась вскоре после того, как в стране закрылись последние избирательные участки, а предварительные результаты подсчета голосов указали на выход во второй тур президентских выборов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, передает NewsRu.com.

ТАСС, со ссылкой на издание Le Parisien, передает, что манифестация поначалу проходила спокойно, но затем переросла в беспорядки. Силам правопорядка пришлось вступить в противоборство с демонстрантами.

Сообщается, что по меньшей мере один протестующий был ранен в столкновениях с правоохранителями, его без сознания увезли на машине скорой помощи.

Полиция окружила группу из примерно сотни протестующих, а за оцеплением другие участники скандировали "Освободите наших товарищей" и стучали в барабаны. По кругу площади Бастилии на примыкающих улицах стоят колонны полицейских автобусов.

Первоначально демонстранты намеревались провести "ночь баррикад", но к настоящему моменту, как передают очевидцы событий, акция протеста уже завершилась, а ее участники разошлись.