Объявлены даты выхода всех четырех сиквелов "Аватара"

24 апреля 2017, 9:20 Комментарии

Съемочная группа объявила о начале работы над четырьмя сиквелами "Аватара" Джеймса Кэмерона, передает Медуза. Фильмы будут снимать параллельно, также объявлены даты выхода всех четырех картин:

<li>18 декабря 2020 года</li><li>17 декабря 2021 года</li><li>20 декабря 2024 года</li><li>19 декабря 2025 года</li>

С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей "Аватара", не уточняется. Съемочная группа также не объяснила, почему сроки сдвинулись относительно дат, которые ранее называл сам Кэмерон: он объявлял, что вторая часть выйдет уже в 2018 году.

"Аватар" вышел на экраны в 2009 году, этот фильм до сих пор остается самым успешным в истории - он собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов.