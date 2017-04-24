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Объявлены даты выхода всех четырех сиквелов "Аватара"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358765_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422075-ru.html

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24 апреля 2017, 9:20       Комментарии

Съемочная группа объявила о начале работы над четырьмя сиквелами "Аватара" Джеймса Кэмерона, передает Медуза. Фильмы будут снимать параллельно, также объявлены даты выхода всех четырех картин:
<li>18 декабря 2020 года</li><li>17 декабря 2021 года</li><li>20 декабря 2024 года</li><li>19 декабря 2025 года</li>
С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей "Аватара", не уточняется. Съемочная группа также не объяснила, почему сроки сдвинулись относительно дат, которые ранее называл сам Кэмерон: он объявлял, что вторая часть выйдет уже в 2018 году.
"Аватар" вышел на экраны в 2009 году, этот фильм до сих пор остается самым успешным в истории - он собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов.

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