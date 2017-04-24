Студент из Кыргызстана задержан в Петербурге с человеческими органами

24 апреля 2017, 9:28 Комментарии

Сотрудники полиции задержали в петербургском метро уроженца Кыргызстана с человеческими органами. Молодой человек является студентом медицинского вуза. Об этом сообщает портал Neva.today.

По информации правоохранительных органов, 23-летний молодой человек был задержан на станции метро "Горьковская" около 17.30 в субботу, 22 апреля. В ходе досмотра при нем обнаружили коробку размером 50х70 см, в которой находились десять пластиковых контейнеров с различными человеческими органами, а также пробы биоматериала.

Задержанный, студент Северо-Западной Медицинской академии имени Мечникова, утверждает, что перевозил биоматериалы по просьбе врача из лаборатории на проспекте Мира в лабораторию на Московском проспекте.

Никаких сопроводительных документов у задержанного не оказалось. Проводится проверка.