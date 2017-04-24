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Студент из Кыргызстана задержан в Петербурге с человеческими органами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358767_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422074-ru.html

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24 апреля 2017, 9:28       Комментарии

Сотрудники полиции задержали в петербургском метро уроженца Кыргызстана с человеческими органами. Молодой человек является студентом медицинского вуза. Об этом сообщает портал Neva.today.
По информации правоохранительных органов, 23-летний молодой человек был задержан на станции метро "Горьковская" около 17.30 в субботу, 22 апреля. В ходе досмотра при нем обнаружили коробку размером 50х70 см, в которой находились десять пластиковых контейнеров с различными человеческими органами, а также пробы биоматериала.
Задержанный, студент Северо-Западной Медицинской академии имени Мечникова, утверждает, что перевозил биоматериалы по просьбе врача из лаборатории на проспекте Мира в лабораторию на Московском проспекте.
Никаких сопроводительных документов у задержанного не оказалось. Проводится проверка.

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