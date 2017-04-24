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МЧС не провел берегоукрепительные работы на левом берегу реки Тентек-Сай, из-за чего смыло 400 га сельхозугодий, - глава Минсельхоза

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422073-ru.html

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24 апреля 2017, 8:40       Комментарии

По левому берегу реки Тентек-Сай в Жалал-Абадской области из-за нерешенной проблемы с защитой от селей, смыло более 400 га сельхозугодий. Об этом сказал 24 апреля министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев на селекторном совещании с участием премьер-министра в МЧС.
Глава Минсельхоза отметил, что работы по селеводной защите были сделаны по правому берегу реки Тентек-Сай. "Другой берег реки не был защищен, так как он не находится под балансом селеводной защиты. Из-за непроведенных защитных работ, было смыто 400 га сельхозугодий", - сказал он.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов в свою очередь отметил, что для ремонта 460 км защитной дамбы имеющихся 100 млн сомов не хватит. "Проблема в нехватке средств", - отметил он.

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