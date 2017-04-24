Футболист из КР оштрафован на $2 тыс за грубый подкат — Кубок AFC

24 апреля 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Полузащитник "Алая" Муролим Ахмедов дисквалифицирован на два матча Кубка Азиатской футбольной конфедерации и оштрафован на 2 тысячи долларов, сообщила пресс-служба Футбольной лиги Кыргызстана.

Решение принято Дисциплинарным комитетом AFC после удаления Ахмедова в игре с "Дордоем".

Инцидент произошел в матче второго тура Кубка AFC между командами "Дордой" и "Алай" (счет игры 1:0), прошедшем 4 апреля в Бишкеке.

Ахмедов был удален с поля в первом тайме за грубую игру - он влетел двумя ногами в защитника "Дордоя" Марата Аджиниязова. Сообщается, что игрок обязуется уплатить штраф в 2 тысячи долларов в течение 30 дней, в случае повторных нарушений предусмотрено более суровое наказание.

Теперь Ахмедов не сможет помочь своей команде в ответной игре с "Истиклолом", которая пройдет в рамках третьего тура 3 мая в Оше.

25-летний футболист по итогам прошлого сезона становился обладателем приза "Лучший гол Топ-лиги - 2016".