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Футболист из КР оштрафован на $2 тыс за грубый подкат — Кубок AFC

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422072-ru.html

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24 апреля 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Полузащитник "Алая" Муролим Ахмедов дисквалифицирован на два матча Кубка Азиатской футбольной конфедерации и оштрафован на 2 тысячи долларов, сообщила пресс-служба Футбольной лиги Кыргызстана.
Решение принято Дисциплинарным комитетом AFC после удаления Ахмедова в игре с "Дордоем".
Инцидент произошел в матче второго тура Кубка AFC между командами "Дордой" и "Алай" (счет игры 1:0), прошедшем 4 апреля в Бишкеке.
Ахмедов был удален с поля в первом тайме за грубую игру - он влетел двумя ногами в защитника "Дордоя" Марата Аджиниязова. Сообщается, что игрок обязуется уплатить штраф в 2 тысячи долларов в течение 30 дней, в случае повторных нарушений предусмотрено более суровое наказание.
Теперь Ахмедов не сможет помочь своей команде в ответной игре с "Истиклолом", которая пройдет в рамках третьего тура 3 мая в Оше.
25-летний футболист по итогам прошлого сезона становился обладателем приза "Лучший гол Топ-лиги - 2016".

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