Шестилетние хоккеисты из Бишкека обыграли соперников из Казахстана

24 апреля 2017, 8:57 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Шестилетние хоккеисты из Кыргызстана обыграли своих соперников из Казахстана в товарищеском матче, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан тренер отечественной команды Данил Шушеньков.

© Фото / Софья БалакинаШестилетние хоккеисты из Кыргызстана обыграли своих соперников из Казахстана в товарищеском матче Команда из Бишкека в минувшие выходные в Алматы встретилась с местным клубом и сыграла три матча. В первых двух встречах кыргызстанцы были сильнее, в последнем победу одержали малыши из Алматы.

"Эти игры проводили в виде тренировок. Ребята начали играть совсем недавно, пока неопытные, даже в школу многие еще не пошли. Но все равно они молодцы", - отметил тренер.

В команде играет юная американка Шели Танни. Ее родители приехали в Кыргызстан в командировку, а девочка у себя на родине занимается хоккеем. Поэтому она временно вошла в состав бишкекского клуба.

Ранее, сообщил Шушеньков, в команде также временно играл юный канадец.