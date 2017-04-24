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Шестилетние хоккеисты из Бишкека обыграли соперников из Казахстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422071-ru.html

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24 апреля 2017, 8:57       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Шестилетние хоккеисты из Кыргызстана обыграли своих соперников из Казахстана в товарищеском матче, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан тренер отечественной команды Данил Шушеньков.
© Фото / Софья БалакинаШестилетние хоккеисты из Кыргызстана обыграли своих соперников из Казахстана в товарищеском матче Команда из Бишкека в минувшие выходные в Алматы встретилась с местным клубом и сыграла три матча. В первых двух встречах кыргызстанцы были сильнее, в последнем победу одержали малыши из Алматы.
"Эти игры проводили в виде тренировок. Ребята начали играть совсем недавно, пока неопытные, даже в школу многие еще не пошли. Но все равно они молодцы", - отметил тренер.
В команде играет юная американка Шели Танни. Ее родители приехали в Кыргызстан в командировку, а девочка у себя на родине занимается хоккеем. Поэтому она временно вошла в состав бишкекского клуба.
Ранее, сообщил Шушеньков, в команде также временно играл юный канадец.

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