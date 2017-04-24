Жители Баткенской области недовольны качеством дорог

24 апреля 2017, 9:01 Комментарии

Парламентская фракция "Республика – Ата Журт" провела выездное заседание в Баткенской области. Мероприятие прошло в Кадамжайском районе, сообщает секретариат политобъединени.

На заседание приглашены представители исполнительной власти – Министерства транспорта и дорог, МЧС, Госстроя, а также полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев.

Основные вопросы граждан к депутатам и исполнительной власти касались улучшения социально-экономического состояния, инфраструктуры, а также приграничных вопросов.

Абиш Халмурзаев отметил, что в области долгие годы не решалась проблема приграничных районов.

"В 2012 году постановлением правительства для развития приграничных районов 51 селу в Баткенской области дан особый статус. Разработана программа по развитию этих сел, стоимость реализации программы – 3 млрд 247 млн сомов. В 2013 году утверждено 15 мероприятий на 371 млн сомов – это проведение чистой питьевой воды, электроэнергии, строительство дороги, многоэтажного дома для работников погранзаставы, капремонт погранзаставы. Все эти мероприятия выполнены. После этого была принята программа на 20 мероприятий. В прошлом году правительству было предложено обновить программу, добавив к 51 селу еще 28", – рассказал полномочный представитель правительства.

Он также отметил, что в Баткенской области была принята программа развития за 2013-2017 годы, в рамках которой проводятся работы по строительству дорог. В результате баткенцы получат независимую от Узбекистана и Таджикистана дорожную систему. Уже построены дороги Кок-Тала – Пулгон, Пулгон – Бургонду, Бургонду – Жаны Жер, Жаны Жер – Исфана. В настоящее время идет строительство дороги Исфана-Сулуктуу и Караван-Кок-Тала. Строительство ведется по графику. Из местного бюджета тоже выделяется средства.

Многие местные жители, получившие возможность задать вопросы не только депутатам, но и представителям правительства, интересовались именно строительством дорог, заостряя их внимание на качестве уже построенных дорог.

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов отметил, что с этой проблемой сталкиваются не только жители Баткенской области, но и всех других регионов Кыргызстана.

"Мы ехали из Оша в Ноокат, из Нооката в Баткен, и я видел состояние дорог. Недавно мы заслушивали отчет о работе правительства в 2016 году, оказалось, что на капвложения в год тратят 30 млрд сомов. Проблема в том, что из-за коррупции некачественно строят дороги, школы и другие объекты. В стране работают всего 15 компаний по строительству дорог, и ни одна из них до сих пор не понесла никакой ответственности за некачественную дорогу. На только что отремонтированную дорогу дают гарантию всего один год. То есть каждый год нужно снова ремонтировать дорогу? Поэтому и не хватает денег, поэтому государство не может увеличить пенсии и зарплаты. Мы разработаем законопроект, чтобы гарантия на дороги составляла 5 лет, а условия договора вывешивались в интернете в свободном доступе. Дорога строится не бесплатно, она строится на ваши налоги и на кредит государства. И эти деньги нужно возвращать. Государство принимает дорогу, и эта госприемка должна проводиться не Минтрансом, а независимой компанией с мировым именем. Когда закладываешь миллиарды на строительство новой дороги, то можно предусмотреть и 50 млн на независимый аудит, раз сами не можем проводить качественную приемку. Только после такого качественного аудита нужно платить подрядчикам за работу, и только тогда наши школы и дороги будут качественно построены", – сказал Омурбек Бабанов.