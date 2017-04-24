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Российский судья пригрозил бойцу КР депортацией за несогласие с их решением

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358758_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422068-ru.html

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24 апреля 2017, 8:58       Комментарии

Боец из Кыргызстана Дастан Шаршеев выступил на турнире за кубок Tatneft против россиянина Антона Калинина.
Как сообщает официальный канал турнира, в четвёртом, решающем раунде Шаршеев уступил бой, однако не был согласен с решением судей и отказался покидать ринг. Затем пришла охрана, но на их уговоры уступить место другим бойцам он не соглашался. Тогда судья пригрозил ему депортацией из страны, а также добавил, что бойцу вообще закроют въезд.
После этого, Шаршеев взял микрофон у ведущего, который не хотел отдавать его бойцу, затем он вернулся на ринг и произнес свою речь.
"Вы все видели, я выиграл. TNA – это мировой турнир, где есть справедливые судьи, где главный судья справедливый. А сегодня это было справедливо? Задайте себе вопрос: где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи? Вам всем спасибо за то, что болели", - сказал он и покинул зал.
Отметим, что в зале были также те, кто поддерживал бойца из Кыргызстана. После этого кыргызстанец покинул ринг.
Отметим, турнир по версии ТNА проводился в Татарстане (Россия) и кыргызстанец выступал на 1/8 финале турнира за кубок Tatneft. В этом турнире участники проводят бои с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг. Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов практически из всех видов боевых искусств.

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