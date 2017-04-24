Российский судья пригрозил бойцу КР депортацией за несогласие с их решением

24 апреля 2017, 8:58 Комментарии

Боец из Кыргызстана Дастан Шаршеев выступил на турнире за кубок Tatneft против россиянина Антона Калинина.

Как сообщает официальный канал турнира, в четвёртом, решающем раунде Шаршеев уступил бой, однако не был согласен с решением судей и отказался покидать ринг. Затем пришла охрана, но на их уговоры уступить место другим бойцам он не соглашался. Тогда судья пригрозил ему депортацией из страны, а также добавил, что бойцу вообще закроют въезд.

После этого, Шаршеев взял микрофон у ведущего, который не хотел отдавать его бойцу, затем он вернулся на ринг и произнес свою речь.

"Вы все видели, я выиграл. TNA – это мировой турнир, где есть справедливые судьи, где главный судья справедливый. А сегодня это было справедливо? Задайте себе вопрос: где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи? Вам всем спасибо за то, что болели", - сказал он и покинул зал.

Отметим, что в зале были также те, кто поддерживал бойца из Кыргызстана. После этого кыргызстанец покинул ринг.

Отметим, турнир по версии ТNА проводился в Татарстане (Россия) и кыргызстанец выступал на 1/8 финале турнира за кубок Tatneft. В этом турнире участники проводят бои с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг. Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов практически из всех видов боевых искусств.