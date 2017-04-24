Negatiff: Неонацист ранил кыргызстанца в приемной Управления ФСБ России

24 апреля 2017, 8:13 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

При нападении на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю был ранен гражданин Кыргызстана. Талант Жумаев был приглашен сотрудниками ФСБ в качестве переводчика. После инцидента он был госпитализирован в Первую краевую клиническую больницу. "Личность совершившего преступление установлена - это уроженец и житель Хабаровского края. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе", - сообщили в ФСБ.

____________

Водителя, сбившего двух школьников в Бишкеке, заключили под стражу на 2 месяца в СИЗО. Наезд произошел 21 апреля в 13:35 на пересечении улиц Бакаева и Алтымышева. Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавших детей доставили в Городскую детскую больницу №3. Вечером того же дня подозреваемый явился в милицию с повинной.

____________

В Москве кыргызские бойцы ММА, заступившись за девушек, избили москвичей. Спортсмены работали в одном из ночных клубов охранниками, чтобы оплатить свои тренировки в столице, где и произошла потасовка. "Честь девушек была для нас превыше всего, поэтому произошла драка. После массовой драки двое агрессоров потеряли сознание, а у одного из них сломан нос", - рассказал один из спортсменов. После инцидента кыргызстанцы провели двое суток в отделении полиции.

____________

В результате схода оползня на участке Жаны-Хаят сельского округа Арстанбап Базар-Коргонского района погибли два человека, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. По данным МЧС, оползень сошел вчера примерно в 17:15, а тела жителей были найдены спасателями примерно в 18:40. Жители проводили работы по установке воды на склоне горы у источника.

____________

В селе Тээке сельского округа Жапалак Ошской области 22 апреля было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Во время осмотра оперативники на теле женщины обнаружили многочисленные гематомы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан сын убитой, 1999 года рождения. Проводится расследование.