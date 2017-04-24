Работы по принудительному спуску камней в Боомском ущелье продлятся до 28 апреля

24 апреля 2017, 8:28 Комментарии

Работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт будут продолжены. Об этом 24 апреля сообщили в "Кыргыз темир жолу".

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 24 по 28 апреля 2017 года силами работников "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на 122 км участке автодороги в Боомском ущелье.

"Движение для автотранспорта с 24 по 28 с 09:00 до 15:00 будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта", - говорится в сообщении.

Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.