Positiff: Библиотекам Кыргызстана подарили детские книги на 18 млн сомов

24 апреля 2017, 7:57 Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни от имени правительства США передала Министерству культуры, информации и туризма сертификат дарения детских книг на сумму 18 млн 476,4 тыс. сомов. Сертификат был передан через проект USAID "Читаем вместе" для 80 публичных библиотек Кыргызстана.

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Пять детей с врожденным пороком сердца из Кыргызстана были успешно прооперированы в Южной Корее. Дети были отправлены в Корею 4 апреля, где им бесплатно провели операции. 21 апреля сотрудники корейского медцентра сообщили, что все дети уже готовятся к выписке.

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Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и его монгольский коллега Цэндийн Мунх-Оргил обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Монгольский министр отметил: "Мы стремимся к дальнейшему углублению наших дружественных отношений и обогащению нашего сотрудничества реальным экономическим содержанием. Выражаю уверенность, в том что наши с вами договоренности о взаимном открытии посольств будут реализованы в ближайшее будущее".

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Команда жителей из села Кызыл-Туу установила новый рекорд, установив юрту за 09:55 минут. Программа по скоростной установке юрты прошла в рамках туристической ярмарки "Тон ааламы". По словам капитана команды, состоящей из 6 человек, ребята специально не тренируются, они просто все выросли на малой родине кыргызской юрты.

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Исследовав антимикробные пептиды слизи индийской лягушки, иммунологи нашли пептид, который разрушает устойчивые к лекарствам штаммы вируса гриппа. Этот пептид, названный урумином в честь традиционного индийского оружия, в будущем может стать основой эффективного противовирусного препарата. Статья об исследовании опубликована в журнале Immunity.