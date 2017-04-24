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Новости Кыргызстана

Negatiff: Неонацист ранил кыргызстанца в приемной Управления ФСБ РоссииNegatiff: Неонацист ранил кыргызстанца в приемной Управления ФСБ РоссииСолнечно и тепло — погода в Бишкеке на 24 апреляСолнечно и тепло — погода в Бишкеке на 24 апреля

Positiff: Библиотекам Кыргызстана подарили детские книги на 18 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422065-ru.html

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24 апреля 2017, 7:57       Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни от имени правительства США передала Министерству культуры, информации и туризма сертификат дарения детских книг на сумму 18 млн 476,4 тыс. сомов. Сертификат был передан через проект USAID "Читаем вместе" для 80 публичных библиотек Кыргызстана.
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Пять детей с врожденным пороком сердца из Кыргызстана были успешно прооперированы в Южной Корее. Дети были отправлены в Корею 4 апреля, где им бесплатно провели операции. 21 апреля сотрудники корейского медцентра сообщили, что все дети уже готовятся к выписке.
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Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и его монгольский коллега Цэндийн Мунх-Оргил обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Монгольский министр отметил: "Мы стремимся к дальнейшему углублению наших дружественных отношений и обогащению нашего сотрудничества реальным экономическим содержанием. Выражаю уверенность, в том что наши с вами договоренности о взаимном открытии посольств будут реализованы в ближайшее будущее".
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Команда жителей из села Кызыл-Туу установила новый рекорд, установив юрту за 09:55 минут. Программа по скоростной установке юрты прошла в рамках туристической ярмарки "Тон ааламы". По словам капитана команды, состоящей из 6 человек, ребята специально не тренируются, они просто все выросли на малой родине кыргызской юрты.
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Исследовав антимикробные пептиды слизи индийской лягушки, иммунологи нашли пептид, который разрушает устойчивые к лекарствам штаммы вируса гриппа. Этот пептид, названный урумином в честь традиционного индийского оружия, в будущем может стать основой эффективного противовирусного препарата. Статья об исследовании опубликована в журнале Immunity.

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