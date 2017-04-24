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Солнечно и тепло — погода в Бишкеке на 24 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422064-ru.html

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Тепло и без осадков — погода по Кыргызстану на 24 апреля

24 апреля 2017, 7:34       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. В Бишкеке 24 апреля осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
Днем столбик термометра дойдет до 27 градусов тепла, в ночь на 25 апреля - 13-15 градусов.
Синоптики предупреждают, что с 23 по 26 апреля в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах республики ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы и гололедные явления. Также в связи с локальными ливневыми дождями селеопасно, а на реках ожидается подъем уровня воды.

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