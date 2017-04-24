Солнечно и тепло — погода в Бишкеке на 24 апреля

24 апреля 2017, 7:34 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. В Бишкеке 24 апреля осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Днем столбик термометра дойдет до 27 градусов тепла, в ночь на 25 апреля - 13-15 градусов.

Синоптики предупреждают, что с 23 по 26 апреля в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах республики ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы и гололедные явления. Также в связи с локальными ливневыми дождями селеопасно, а на реках ожидается подъем уровня воды.