Маршрутка и Honda Step столкнулись в Бишкеке — два человека пострадали

23 апреля 2017, 23:20 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. В Бишкеке произошло ДТП с участием маршрутки и Honda Step wagon, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке произошло ДТП с участием маршрутки и Honda Step wagon По его словам, машины столкнулись на пересечении улиц Баха и Космической.

"По предварительной версии, водитель пассажирского буса №176 не нарушал правила движения. Водитель Honda, девушка, разворачивалась на перекрестке и резко ударила маршрутку в бок. Пострадала и она, и пассажир маршрутки", - сообщил очевидец.

По его словам, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, пассажир буса отделался легкими ушибами и переломом носа, а девушку-водителя карета скорой помощи увезла в тяжелом состоянии, однако характер ее травм пока не известен.

На месте работают сотрудники патрульной милиции.

В пресс-службе Управления патрульной милиции уточняют информацию о ДТП.