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Число жертв оползня в Джалал-Абаде выросло до двух человекЧисло жертв оползня в Джалал-Абаде выросло до двух человек

Маршрутка и Honda Step столкнулись в Бишкеке — два человека пострадали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422063-ru.html

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23 апреля 2017, 23:20       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. В Бишкеке произошло ДТП с участием маршрутки и Honda Step wagon, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке произошло ДТП с участием маршрутки и Honda Step wagon По его словам, машины столкнулись на пересечении улиц Баха и Космической.
"По предварительной версии, водитель пассажирского буса №176 не нарушал правила движения. Водитель Honda, девушка, разворачивалась на перекрестке и резко ударила маршрутку в бок. Пострадала и она, и пассажир маршрутки", - сообщил очевидец.
По его словам, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, пассажир буса отделался легкими ушибами и переломом носа, а девушку-водителя карета скорой помощи увезла в тяжелом состоянии, однако характер ее травм пока не известен.
На месте работают сотрудники патрульной милиции.
В пресс-службе Управления патрульной милиции уточняют информацию о ДТП.

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