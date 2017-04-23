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Число жертв оползня в Джалал-Абаде выросло до двух человек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422062-ru.html

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Оползень накрыл троих человек в Джалал-Абаде, двоих удалось спасти

На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека

23 апреля 2017, 21:47       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. По уточненным данным, в результате оползня в Джалал-Абадской области погибли два человека, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Трагедия произошла сегодня примерно в 17.15 в селе Арстанбап Базар-Коргонского района. Обвалилась земля у края горы и накрыла четверых человек, которые в это время прокладывали трубопровод от горного родника.
"Местные жители извлекли из под завалов двоих человек и отвезли их больницу. Через время нашли третьего, он скончался по дороге в больницу. Через несколько часов нашли четвертого человека, но он уже был мертв", - сказал собеседник.
Сейчас идет эвакуация жителей семи ближайших от опасного участка домов, так как сохраняется угроза дальнейшего движения оползня.
О самых опасных местах в Кыргызстане, связанные с риском схода оползней, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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