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Новости Кыргызстана

В Оше сын убил мать, сломав ей ребраВ Оше сын убил мать, сломав ей ребраПоиски шахтеров на Иссык-Куле ведут 200 человек, подключились водолазыПоиски шахтеров на Иссык-Куле ведут 200 человек, подключились водолазы

УВД Оша: 18 летний сын до смерти забил мать

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358756_yv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422060-ru.html

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23 апреля 2017, 21:03       Комментарии

В городе Оше сын до смерти забил свою родную мать. Об этом сегодня, 23 апреля, "ВБ" сообщили в УВД южной столицы.
Как уточняется, накануне, 22 апреля, возле мечети в селе Тээке Жапалакского айыл окмоту был обнаружен труп 41-летней Арзыгул Кожоновой. В ходе осмотра тела, выяснилось, что у женщины сломано 13 ребер. 
"В тот же день сотрудниками УВД города Ош по подозрению в убийстве был задержан 18 летний сын погибшей. Он является уроженцем Кара-Сууйского района Ошской области. В настоящее время, парень дал признательные показания. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в УВД.

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