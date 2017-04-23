УВД Оша: 18 летний сын до смерти забил мать

23 апреля 2017, 21:03 Комментарии

В городе Оше сын до смерти забил свою родную мать. Об этом сегодня, 23 апреля, "ВБ" сообщили в УВД южной столицы.

Как уточняется, накануне, 22 апреля, возле мечети в селе Тээке Жапалакского айыл окмоту был обнаружен труп 41-летней Арзыгул Кожоновой. В ходе осмотра тела, выяснилось, что у женщины сломано 13 ребер.

"В тот же день сотрудниками УВД города Ош по подозрению в убийстве был задержан 18 летний сын погибшей. Он является уроженцем Кара-Сууйского района Ошской области. В настоящее время, парень дал признательные показания. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в УВД.