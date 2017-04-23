Азалия Азатова: у "Попутки КГ" теперь есть свой сайт

23 апреля 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Пользователи WhatsApp-группы "Попутка КГ" теперь могут искать себе попутчиков на полноценном сайте, сообщила автор проекта Азалия Азатова.

В декабре прошлого года студентка Азатова открыла в WhatsApp группу для водителей, которые готовы бесплатно подвозить попутчиков. Кыргызстанцы активно пользовались необычным сервисом, став членами "Попутки КГ".

Теперь активистка создала полноценный сайт, с помощью которого желающие могут подобрать себе попутчика для путешествия автостопом или просто чтобы добраться домой.

Азалия рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что со временем группа в WhatsApp стала популярной и пришлось открывать дополнительные каналы и группу в Telegram.

"А так как в группах мессенджеров есть ограничения в количестве пользователей, я решила сделать сайт, с помощью которого больше людей могут найти себе доброго попутчика", - говорит Азатова.

По ее словам, сайт запущен несколько дней назад и уже в первые часы работы стало поступать много предложений.

"При этом очень активны были не только жители Бишкека, но и пользователи из других регионов страны. Думаю, что сайт поможет многим. Вначале я хотела создать мобильное приложение для удобства кыргызстанцев, но эта затея оказалась очень дорогой, и пока мы ограничились созданием интернет-сайта", - поделилась девушка.

Она отметила, что создать такую площадку бесплатно помог знакомый, а сейчас ей помогает команда.

"Если честно, кыргызстанцы пока не готовы к такому сервису, меня даже пытались обвинить в том, что "Попутка КГ" может привести к росту изнасилований и убийств. Но я надеюсь, что Кыргызстан все-таки придет к сервисам, которыми пользуются во всем мире", - сказала автор проекта.

По ее словам, она мечтает создавать не только социальные интернет-проекты, но и коммерческие сайты. Но "Попутка КГ" всегда будет основываться на безвозмездной помощи кыргызстанцев друг другу.

Полную версию интервью с Азалией Азатовой читайте на кыргызской версии сайта Sputnik Кыргызстан>>