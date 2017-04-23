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Азалия Азатова: у "Попутки КГ" теперь есть свой сайт

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422059-ru.html

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23 апреля 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Пользователи WhatsApp-группы "Попутка КГ" теперь могут искать себе попутчиков на полноценном сайте, сообщила автор проекта Азалия Азатова.
В декабре прошлого года студентка Азатова открыла в WhatsApp группу для водителей, которые готовы бесплатно подвозить попутчиков. Кыргызстанцы активно пользовались необычным сервисом, став членами "Попутки КГ".
Теперь активистка создала полноценный сайт, с помощью которого желающие могут подобрать себе попутчика для путешествия автостопом или просто чтобы добраться домой.
Азалия рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что со временем группа в WhatsApp стала популярной и пришлось открывать дополнительные каналы и группу в Telegram.
"А так как в группах мессенджеров есть ограничения в количестве пользователей, я решила сделать сайт, с помощью которого больше людей могут найти себе доброго попутчика", - говорит Азатова.
По ее словам, сайт запущен несколько дней назад и уже в первые часы работы стало поступать много предложений.
"При этом очень активны были не только жители Бишкека, но и пользователи из других регионов страны. Думаю, что сайт поможет многим. Вначале я хотела создать мобильное приложение для удобства кыргызстанцев, но эта затея оказалась очень дорогой, и пока мы ограничились созданием интернет-сайта", - поделилась девушка.
Она отметила, что создать такую площадку бесплатно помог знакомый, а сейчас ей помогает команда.
"Если честно, кыргызстанцы пока не готовы к такому сервису, меня даже пытались обвинить в том, что "Попутка КГ" может привести к росту изнасилований и убийств. Но я надеюсь, что Кыргызстан все-таки придет к сервисам, которыми пользуются во всем мире", - сказала автор проекта.
По ее словам, она мечтает создавать не только социальные интернет-проекты, но и коммерческие сайты. Но "Попутка КГ" всегда будет основываться на безвозмездной помощи кыргызстанцев друг другу.
Полную версию интервью с Азалией Азатовой читайте на кыргызской версии сайта Sputnik Кыргызстан>>

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