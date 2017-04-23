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Кыргызстанка заняла второе место на Youthvision в Баку

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422058-ru.html

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23 апреля 2017, 20:12       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Кыргызстанская певица НурЧолпон заняла второе место на международном музыкальном конкурсе Youthvision-2017 в Баку (Азербайджан), сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан ее мать продюсер Мейликан Эмилбаева.
© Фото / Марат Зарипбек уулуКыргызстанская певица НурЧолпон заняла второе место на международном музыкальном конкурсе Youthvision-2017 в Баку (Азербайджан) На творческом состязании, проходившем 21 апреля, она спела авторскую песню "Эркиндик" ("Свобода"). В международных мероприятиях кыргызстанка принимает участие впервые.
"Мы рады, что она стала одной из лучших. Гордимся, что спела авторскую песню. Это все вдохновит ее на развитие таланта", - сказала Эмилбекова.
НурЧолпон получила за второе место сертификат и 2 000 долларов в качестве приза.
Youthvision-2017 проходит уже второй раз. В нем могут принимать участие певцы 14-35 лет.
Как сообщает Sputnik Азербайджан, на этом конкурсе выступали представители Британии, Грузии, России, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Финляндии, Италии и других стран. Главный приз завоевала грузинская исполнительница Мариаль Акоба.
НурЧолпон окончила музыкальное училище имени Муратаалы Куренкеева. Девушка популярна в Интернете игрой на фортепиано, комузе и исполнением кавер-версий зарубежных песен.

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