Кыргызстанка заняла второе место на Youthvision в Баку

23 апреля 2017, 20:12 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Кыргызстанская певица НурЧолпон заняла второе место на международном музыкальном конкурсе Youthvision-2017 в Баку (Азербайджан), сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан ее мать продюсер Мейликан Эмилбаева.

© Фото / Марат Зарипбек уулуКыргызстанская певица НурЧолпон заняла второе место на международном музыкальном конкурсе Youthvision-2017 в Баку (Азербайджан) На творческом состязании, проходившем 21 апреля, она спела авторскую песню "Эркиндик" ("Свобода"). В международных мероприятиях кыргызстанка принимает участие впервые.

"Мы рады, что она стала одной из лучших. Гордимся, что спела авторскую песню. Это все вдохновит ее на развитие таланта", - сказала Эмилбекова.

НурЧолпон получила за второе место сертификат и 2 000 долларов в качестве приза.

Youthvision-2017 проходит уже второй раз. В нем могут принимать участие певцы 14-35 лет.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, на этом конкурсе выступали представители Британии, Грузии, России, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Финляндии, Италии и других стран. Главный приз завоевала грузинская исполнительница Мариаль Акоба.

НурЧолпон окончила музыкальное училище имени Муратаалы Куренкеева. Девушка популярна в Интернете игрой на фортепиано, комузе и исполнением кавер-версий зарубежных песен.