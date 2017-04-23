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Поиски шахтеров на Иссык-Куле ведут 200 человек, подключились водолазы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422057-ru.html

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Двое мужчин пропали в шахте на Иссык-Куле — их ищут

23 апреля 2017, 20:29       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Поиском пропавших в Жыргалане двух шахтеров занимаются 200 человек, сообщили в пресс-службе полпреда правительства в Иссык-Кульской области.
© Фото / Жаныбек КожоевПоиском пропавших в Жыргалане двух шахтеров занимаются 200 человек, сообщили в пресс-службе полпреда правительства в Иссык-Кульской области Происшествие случилось в селе Жыргалан Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области. Два человека вошли в шахту 22 апреля в 16.30. Через некоторое время в шахту прорвалась грунтовая вода, затем произошел обвал. О судьбе шахтеров пока ничего неизвестно.
Как отметили в полпредстве, на месте установлены четыре насоса мощностью 80 кубометров в час, которые выкачивают воду из шахты, кроме этого люди выносят воду ведрами.
"Глубина (наклонная) штольни - 117 метров, а длина около 500 метров. Вода заполнила шахту на 300 метров. К поискам подключились водолазы управления МЧС по Иссык-Кульской области", - сказали в пресс-службе.
Кроме этого, к откачке воды скоро подключится новая группа людей с двумя насосами мощностью 120 кубометров в час каждый.
Создан оперативный штаб из представителей областного руководства и соответствующих структур по спасению шахтеров. В спасательной операции задействованы и местные жители, сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.

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