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Оползень накрыл троих человек в Джалал-Абаде, двоих удалось спасти

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422056-ru.html

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На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека

23 апреля 2017, 19:08       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. В Джалал-Абадской области в воскресенье оползень накрыл трех человек, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, трагедия произошла примерно в 17.15 в селе Арстанбап Базар-Коргонского района.
"Обвалилась земля у края горы и накрыла людей, которые в это время прокладывали трубопровод от горного родника", - сказано в сообщении.
Местные жители смогли извлечь из-под завалов двоих человек. Их состояние на данный момент оценивается как тяжелое, оба доставлены в больницу.
В настоящее время спасатели разыскивают еще одного человека. На помощь к ним выехали 50 коллег под руководством и.о. руководителя Джалал-Абадского областного управления МЧС Абдишарипа Бекилова. Объемы оползня уточняются.

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