Оползень накрыл троих человек в Джалал-Абаде, двоих удалось спасти

23 апреля 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. В Джалал-Абадской области в воскресенье оползень накрыл трех человек, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, трагедия произошла примерно в 17.15 в селе Арстанбап Базар-Коргонского района.

"Обвалилась земля у края горы и накрыла людей, которые в это время прокладывали трубопровод от горного родника", - сказано в сообщении.

Местные жители смогли извлечь из-под завалов двоих человек. Их состояние на данный момент оценивается как тяжелое, оба доставлены в больницу.

В настоящее время спасатели разыскивают еще одного человека. На помощь к ним выехали 50 коллег под руководством и.о. руководителя Джалал-Абадского областного управления МЧС Абдишарипа Бекилова. Объемы оползня уточняются.