Оставшихся под завалами в шахте мужчин ищут более 200 человек

23 апреля 2017, 19:19 Комментарии

В Ак-Сууйском районе оставшихся под завалами в шахте ищут более 200 человек. Об этом сегодня, 23 апреля, "ВБ" сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.

Уточняется, что к поискам подключились и водолазы.

"Шахтеров ищут более 200 человек. В их числе сотрудники МЧС и местные жители. На месте находятся медики. К поимкам подключены районные и областные структуры. С предприятия "Кумтор" работают два насоса, мощностью 120 кубометров в час. Глубина штольни наклонная - 117 метров под землей, ее длина составляет 500 метров", - пояснили в ведомстве.