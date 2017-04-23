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Оставшихся под завалами в шахте мужчин ищут более 200 человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358755_os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422054-ru.html

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На Иссык-Куле оставшихся под завалами шахты мужчин ищут водолазы

Оползень накрыл троих человек в Джалал-Абаде, двоих удалось спасти

23 апреля 2017, 19:19       Комментарии

В Ак-Сууйском районе оставшихся под завалами в шахте ищут более 200 человек. Об этом сегодня, 23 апреля, "ВБ" сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.
Уточняется, что к поискам подключились и водолазы.
"Шахтеров ищут более 200 человек. В их числе сотрудники МЧС и местные жители. На месте находятся медики.  К поимкам подключены районные и областные структуры. С предприятия "Кумтор"  работают два насоса, мощностью 120 кубометров в час. Глубина штольни наклонная - 117 метров под землей, ее длина составляет 500 метров", - пояснили в ведомстве.

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