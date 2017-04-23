Тепло и без осадков — погода по Кыргызстану на 24 апреля

23 апреля 2017, 18:55 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. С 23 по 26 апреля в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах республики ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы и гололедные явления, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в связи с локальными ливневыми дождями селеопасно, а на реках ожидается подъем уровня воды.

В Чуйской и Таласской областях 24 апреля без осадков, ветер западный, до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в Чуйской области - 7-12 градусов тепла, днем - до 27 градусов выше нуля. В Таласской долине ночью и днем прохладней на два градуса, чем в Чуйской области.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также без осадков. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 28 градусов.

В Иссык-Кульской котловине осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 0 градусов, а днем воздух прогреется до 17 градусов.

В Нарынской области без осадков, но возможны заморозки. Температура ночью до 1 градуса со знаком "минус". Днем столбик термометра покажет плюс 17.

В Оше также без осадков. Ночью до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 28 градусов.

В столице Кыргызстана осадки не прогнозируются. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 10-12 градусов выше нуля, днем до 27 тепла.