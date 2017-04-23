Отбивался от убийцы, ловил воров и пьяных — кыргызский таксист времен СССР

23 апреля 2017, 17:06 Комментарии

Корреспондент Екатерина Михайлова поговорила о работе таксистов и водителей маршруток с главой Ассоциации пассажирских автоперевозчиков, который одновременно является владельцем столичного маршрута №228.

Алмазбеку Доспаеву сейчас 64 года. До распада СССР он работал в таксомоторном парке №2, где сначала был простым шофером, а потом начальником колонны. В 80-90-х ему приходилось не только крутить баранку, но и ловить преступников. А сейчас он борется за права не любимых бишкекчанами маршрутчиков.

Спойлер: на самом деле водители столичных микроавтобусов ни в чем не виноваты, все дело в низком тарифе - 10 сомов.

- Расскажите, о чем раньше говорили в такси? Сейчас, например, сев в автомобиль, ты невольно становишься заложником философских рассуждений таксиста о жизни или слушаешь его устрашающие политические прогнозы.

- (Смеется.) Тогда был дефицит товаров, поэтому в такси обсуждали, что, где и почем удалось достать. Бывало, сядет женщина и свои босоножки разглядывает, а спустя несколько минут начинает рассказывать, как смогла раздобыть красивую обувь для себя и "переобуть" мужа за 5 рублей (но с доплатой в 10 рублей!). Все потому, что это чешские ботинки "Цебо"... Они в то время на вес золота были. А политика тогда никого волновала, даже на дороги нельзя было жаловаться.

- Какие особенности были в работе таксистов того времени? Сейчас все просто: купил права, автомобиль, патент - и можешь сразу выезжать на трассу в поисках пассажиров...

- В советское время таксистом работать было престижно, оттого и требования были строгие. Кого попало в шоферы не принимали: только тех, кто достиг 21 года, имел соответствующее образование и не был судим. Прежде чем приступить к работе, водители, кроме обучения в автошколе, проходили специальную подготовку. А попасть в ДТП означало навсегда распрощаться со службой в такси.

Работать, повторюсь, было престижно, но нелегко. К началу 1990-х годов во Фрунзе существовало два таксопарка по 500 автомобилей в каждом. Работали мы по 14-16 часов, в две смены. Причем все водители хорошо знали город, а наши трудовые будни были неразрывно связаны с работой милиции.

- Неужели вы, как в голливудских фильмах, отважно ловили преступников?

− Да, было несколько таких ситуаций, гражданский долг все-таки... Помню, дежурил в ночную смену и вез пассажиров вверх по Правде (ныне улица Ибраимова. - Ред.). Увидел, как водитель пронесся на большой скорости, сбив на пешеходном переходе человека. Тот лежал окровавленный на дороге, проехать мимо было невозможно. Я остановился, погрузил его в машину, несмотря на возмущение пассажиров. Потом догнал виновного, заставил остановиться, связал ему руки, отобрал ключи и по рации вызвал милицию. Он был сильно пьян, поэтому не мог сопротивляться. Водителя арестовали, а пострадавшего забрала "скорая".

Другой случай тоже произошел в ночную смену. Сел в машину парень, попросил везти его вверх по улице Баха. Тогда там еще не было новостроек, только пустырь и поля - я сразу заподозрил неладное. Почти не отрываясь, смотрел в стекло заднего вида, поэтому, когда он достал удавку и попытался набросить мне на шею, я перехватил ее и ударил злоумышленника. Потом связал, засунул его в багажник и отвез в милицию.

Имел дело и с ворами. Так, несколько парней ограбили кондитерскую фабрику. Выбежали из здания с мешками шоколада в руках, а следом - испуганный сторож: "Воры, воры! Ловите!". Я не растерялся и решил подыграть, предложив грабителям свои услуги. Они быстро запрыгнули в машину, попросили прибавить газу. Преступники не подозревали, что я везу их в РОВД... Потом на фабрике меня отблагодарили плиточным шоколадом и конфетами "Птичье молоко".

За справедливость я боролся всегда - натура у меня такая.

- Сейчас в сводках новостей тоже часто появляются сообщения о нападении на таксистов, нередко со смертельным исходом. Как современным водителям обезопасить себя?

- Для начала - не влезать в криминал. В большинстве случаев таксисты попадают в такие передряги только потому, что сами замешаны в преступных делах. Во время революций многие, например, перевозили украденное и растасканное мародерами. Мы тогда свой автопарк напротив рынка "Мадина" охраняли и видели все своими глазами... Известны мне и случаи, когда таксисты были подельниками воров, наркоманов и убийц. Поэтому я больше беспокоился бы о пассажирах, которые ездят в такси без каких-либо гарантий, что их довезут до дома живыми.

А вот таксисты в СССР, чтобы обезопасить себя во время ночных смен, использовали специальные катушки с электрическими проводами, подведенными к пассажирскому сиденью. В случае чего одним нажатием кнопки можно было обезвредить нападающего: провода били током в 2 тысячи вольт. Конечно, это была крайняя мера, но когда моих коллег грабили и убивали каждую неделю, становилось страшно за свою жизнь.

- А какие проблемы, связанные с транспортом, были актуальны в советское время?

- Тогда проблем не было. Все делалось планово, как по часам: обновлялся таксопарк, проводился капремонт, поставлялись бензин и запчасти. Было даже слишком хорошо, потому что некоторые умудрялись заработать на ежеквартальных обновлениях машин и их капремонте, который делали, когда на счетчике наматывало больше 250 тысяч километров.

А еще общественного транспорта было именно столько, сколько требовалось: четыре автопарка с полутора тысячами чешских автобусов Ikarus, два таксопарка по 500 машин и 200 десятиместных маршруток. Сейчас общественного транспорта в столице мало: 118 автобусов, 100 троллейбусов и около 2 500 маршруток.

- Ох, что творилось бы в городе, если бы маршруток стало еще больше!.. Транспортного коллапса не удалось бы избежать, как и возмущений горожан, которые, впрочем, и сейчас слышны на каждом углу. Вы сами, как владелец одного из маршрутов, что об этом думаете?

- Водители маршруток только рады были бы возить, как в советское время, по 10 человек от остановки до остановки, но не при тарифе 10 сомов. В России и Казахстане проезд в общественном транспорте стоит в 3-4 раза больше, поэтому и условия соответствующие.

Мы неоднократно просили городских депутатов повысить тариф до 30 сомов, но они не соглашаются - упирают на то, что маршруточники "загромоздили город, нарушают правила, перевозят людей толпами". И кричат, что "будет транспортный взрыв", когда я говорю, что для того чтобы возить людей только на "сидячих" местах, нужно не 5 тысяч маршруток, а 15 тысяч. Сейчас мы "перегрузами" хоть как-то компенсируем свои расходы. Да и попробуй сказать торгашам из новостроек, чтобы ждали следующую маршрутку, - они тебе все стекла побьют...

Чтобы за рулем были профессионалы, а не третьесортные шумахеры, грубияны, туберкулезники, надо платить больше. Водителям тоже нужна мотивация. А сейчас, пока они пассажиров за 10 сомов возят, мне не в чем их упрекнуть.

- Ну хорошо, водители тоже люди. А как насчет технического состояния маршруток?

- Уже четыре года мы не можем позволить себе обновить автопарк. С 2010-го тариф не изменился ни на сом. Новый микроавтобус стоит 50-60 тысяч долларов. Водители со своим заработком не могут даже кредит взять - банки отказывают, зная о тарифе.

Полгода назад к нам приезжали белорусы и презентовали свои автобусы, которые стоили порядка 100-120 тысяч долларов. Когда они узнали о стоимости проезда в нашем общественном транспорте, быстренько уехали. Ведь местные водители будут "отбивать" один такой автобус 25 лет! Кто на это согласится?

- Что, по-вашему, могло бы улучшить ситуацию в сфере общественного транспорта? Ну или репутацию маршруточников?

- Я бы увеличил стоимость проезда, расширил автопарк, запретил частникам (такси. - Ред.) стоять на подъезде к торговым точкам, построил больше остановок. А еще считаю, что нужно создать единую базу водителей общественного транспорта, где велся бы учет их нарушений, состояния здоровья и транспорта.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы у каждого водителя маршрутки был видеорегистратор. С его помощью можно вычислять карманников и фиксировать нарушения ПДД.

Была бредовая идея о вводе электронных карт для оплаты проезда в общественном транспорте, как в московском метро. Но я считаю, что это не для нашего населения. И точно не для маршруток. Вот приедет человек, скажем, из Нарына - откуда он будет знать про эту карту? Мы 70 лет шли к тому, чтобы рассчитываться наличными, зачем опять все усложнять?..