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Скончался заслуженный врач КР Абдисамин Анарбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422051-ru.html

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23 апреля 2017, 17:15       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Скончался заслуженный врач Кыргызстана, директор Ошской межобластной детской клинической больницы Абдисамин Анарбаев.
Как отметили в пресс-центре Минздрава КР, он с сентября 2007 года возглавлял это медицинское учреждение. Анарбаев 36 лет работал в сфере отечественного здравоохранения. Благодаря ему больница имеет современное оборудование и оснащение, здесь подготовлено больше 30 кандидатов медицинских наук. За последние пять лет более 20 специалистов прошли стажировку в России и других странах.
Абдисамин Анарбаев скончался на 61-м году жизни в воскресенье после продолжительной болезни.

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