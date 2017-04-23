Скончался заслуженный врач КР Абдисамин Анарбаев

23 апреля 2017, 17:15 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Скончался заслуженный врач Кыргызстана, директор Ошской межобластной детской клинической больницы Абдисамин Анарбаев.

Как отметили в пресс-центре Минздрава КР, он с сентября 2007 года возглавлял это медицинское учреждение. Анарбаев 36 лет работал в сфере отечественного здравоохранения. Благодаря ему больница имеет современное оборудование и оснащение, здесь подготовлено больше 30 кандидатов медицинских наук. За последние пять лет более 20 специалистов прошли стажировку в России и других странах.

Абдисамин Анарбаев скончался на 61-м году жизни в воскресенье после продолжительной болезни.