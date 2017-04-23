RIA.ru: Ле Пен и Фийон выйдут во второй тур выборов, показал опрос

23 апреля 2017, 16:40 Комментарии

RIA.ru: Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьер Франсуа Фийон выйдут во второй тур президентских выборов во Франции, следует из результатов социологического опроса, опубликованного бельгийским изданием Libre.Be в преддверии первого тура выборов.

По данным опроса, Ле Пен наберет 26% голосов, а Фийон — 22%. Бывший министр экономики Эммануэль Макрон станет третьим, заручившись поддержкой 21% избирателей. Издание не уточняет, какая организация проводила исследование.

"Мы можем показать вам последние результаты опроса, выполненного по запросу штаба одного из кандидатов в крупном институте изучения общественного мнения", — говорится в публикации.

Ранее многие социологические службы называли фаворитом президентской гонки Макрона.

На пост президента Франции претендуют 11 человек. Имя нового главы государства станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур выборов.