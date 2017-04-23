Три грузовика с ослами хотели вывезти в Китай из Кыргызстана

23 апреля 2017, 16:33 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. В Китай из Кыргызстана хотели вывезти три грузовика ослов, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан пресс-службе Управления внутренних дел по Ошской области.

На скотном рынке "Фуркат" на окраине Оша милиционеры обнаружили три грузовых машины, в которых было 153 осла. Рядом с грузовиками лежали трупы еще 27 животных. Водители грузовиков - трое жителей Оша, были задержаны.

"С их слов, они планировали вывезти ослов в Китай, но на таможне грузовики не пропустили, поэтому они вернулись обратно. На обратной дороге 27 ослов пало. По предварительной версии, они хотели вывезти животных с целью сбыта", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас милиция выясняет обстоятельства дела. Подозреваемые рассказали следователям, что в Китае ослов должен был скупить некий Эргеш.

"Пока неясно, по какой статье будут проходить подозреваемые, но жестокое обращение с животными здесь налицо", - сказали в пресс-службе.

В УВД также сообщили, что год назад милиция Ошской области задержала грузовики с 300 ослами - они также направлялись к границе с Китаем, чтобы продать животных, но поскольку документы у торговцев были в порядке, их отпустили.