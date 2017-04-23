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"Надоело бездельничать": рекордсмен по пребыванию на орбите Падалка покидает отряд космонавтов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nadoelo-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422047-ru.html

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23 апреля 2017, 16:10       Комментарии

NEWSru.com: Российский космонавт Геннадий Падалка - рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов - написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков. Падалка - герой знаменитого видео (18+), запечатлевшего грустный диалог летящих на МКС космонавтов с обсуждением того, "на хера оно нам надо". "It's my last flight. Всё", - говорит тогда Падалка.
Лончаков сообщил ТАСС в субботу: "Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели". По его словам, в ЦПК не видят большой проблемы в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.
Сам Падалка подтвердил, что будет работать в отряде до 28 апреля: "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет". Он также сообщил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы установить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе - в районе тысячи суток - однако его не назначают в экипаж.
Весной 2017 года по финансовым соображениям российский экипаж на МКС сократили.
Герой России Геннадий Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Он провел на орбите в общем 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды. 15 апреля 2016 года Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale) признала его рекорд. Предыдущий рекорд - 803 дня - принадлежал другому российскому космонавту Сергею Крикалеву.
Помимо официальных достижений, Падалка - один из героев резонансного ролика, в котором двое космонавтов обсуждают предстоящую вахту на МКС. "Интересно там: детки внизу, девушки, провожают, слезы. А я думаю: нахера оно нам надо, а?" - рассуждает Падалка. Его товарищ Михаил Корниенко не соглашается: "Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег - и кирдык".
Крикалев сожалеет
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса", бывший рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов, Сергей Крикалев выразил сожаление в связи с решением Падалки.
"Очень жаль. Когда грамотный, опытный и такой мотивированной человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда, у меня это вызывает чувство сожаления", - заявил он РИА "Новости".
http://www.newsru.com/russia/22apr2017/padalka.html?utm_source=nr

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