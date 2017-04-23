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Ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Сулайман Иманбаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ushel-iz-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422045-ru.html

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23 апреля 2017, 13:47       Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. После тяжелой и продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель Кыргызстана, Государственный советник первого класса, заслуженный врач КР, отличник здравоохранения СССР Сулайман Иманбаев. На протяжении долгого времени он занимал важные государственные должности и оставался активным общественным деятелем после выхода на пенсию. Панихида намечена на вторник или среду. Создается государственная комиссия по организации похорон С.Иманбаева.
Биография Сулаймана Иманбаева:
С. Иманбаев родился 18 февраля 1932 года в с.Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. 1955 году окончил Кыргызский Государственный медицинский институт с отличием.
1955-60 гг. учился в аспирантуре, находился на военной службе. В 1960-75 гг. работал заведующим отделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-82 гг. заместителем министра здравоохранения Кыргызской ССР, в 1982-90 гг. директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990 года снова - начальник Главного управления здравоохранения города Бишкек.
С. Иманбаев был одним из видных организаторов здравоохранения страны. Под его руководством в 1960-90гг. в Кыргызстане было создана стройная система медицинского обслуживания населения, заложена основа материально-технической базы здравоохранения республики и особенно столицы.
Постоянное внимание С. Иманбаев уделял подбору и воспитанию кадров, многие из его воспитанников стали известными врачами, организаторами здравоохранения и государственными деятелями.
С. Иманбаев будучи народным депутатом легендарного Жогорку Кенеша 1990-95 гг., принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.
В марте 1996 года Указом Президента КР назначен Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов К.Р.
С 2005 года С. Иманбаев находился на заслуженном отдыхе.
Где бы он не работал, какой бы пост не занимал, его отличали талант организатора, компетентность и высокое чувство ответственности, честное и творческое отношение к делу, интеллигентность и демократичность.
С. Иманбаев являлся почетным гражданином города Бишкек и Тюпского района;
Награжден орденами: Манас 1 степени, "Знак почета", медалью "Данк", "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.", "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", юбилейными медалями и грамотами Верховного Совета КР.
С. Иманбаевич был прекрасным семьянином. После него остались двое дете и четверо внуков.
Светлая память С. Иманбаева всегда сохранится в нашей памяти.

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