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Ушел из жизни Заслуженный врач КР Абдисамин Анарбаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ushel-iz-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422044-ru.html

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23 апреля 2017, 14:21       Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. Горькая весть пришла из г.Ош. Здравоохранение КР понесло тяжёлую утрату, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
23 апреля 2017 года после продолжительной болезни скончался Заслуженный врач КР, директор Ошской межобластной детской клинической больницы Абдисамин Анарбаев, который честно и преданно прослужил отечественному здравоохранению 36 лет во благо здоровья подрастающих и взрослых граждан страны.
Он родился 19 апреля 1957 года в с.Кара-Токой Баткенской области. В 1981 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт. В сентябре 2007 года возглавил Ошскую межобластную детскую клиническую больницу. За десять лет работы в данной организации превратил её в образцово-показательное учреждение здравоохранения, где работает высококвалифицированный персонал и есть современное медицинское оборудование.
Абдисамин Анарбаев – один из самых опытных организаторов здравоохранения республики, которого всегда отличали высокий профессионализм и ответственность, целеустремленность и стойкость в принятии решений, умение ладить с людьми, добродушие и отзывчивость.
Это благодаря ему, больница имела сертификат качества и завоевала народную любовь и статус одной из лучших и уважаемых больниц в Центральной Азии. Благодаря ему, больница имеет современное оснащение и здесь было подготовлено свыше 30 кандидатов медицинских наук, а в последние пять лет более 20 специалистов прошли стажировку в России и других странах мира. Это он воспитал целую плеяду молодых хирургов и снискал почет и уважение стороны своих воспитанников и пациентов. Это ему были доверены тысячи детских жизней, которые он спасал и оберегал каждый день.
Министерство здравоохранения и вся медицинская общественность Кыргызстана скорбят по случаю понесенной утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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