Ушел из жизни Заслуженный врач КР Абдисамин Анарбаев

23 апреля 2017, 14:21 Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. Горькая весть пришла из г.Ош. Здравоохранение КР понесло тяжёлую утрату, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

23 апреля 2017 года после продолжительной болезни скончался Заслуженный врач КР, директор Ошской межобластной детской клинической больницы Абдисамин Анарбаев, который честно и преданно прослужил отечественному здравоохранению 36 лет во благо здоровья подрастающих и взрослых граждан страны.

Он родился 19 апреля 1957 года в с.Кара-Токой Баткенской области. В 1981 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт. В сентябре 2007 года возглавил Ошскую межобластную детскую клиническую больницу. За десять лет работы в данной организации превратил её в образцово-показательное учреждение здравоохранения, где работает высококвалифицированный персонал и есть современное медицинское оборудование.

Абдисамин Анарбаев – один из самых опытных организаторов здравоохранения республики, которого всегда отличали высокий профессионализм и ответственность, целеустремленность и стойкость в принятии решений, умение ладить с людьми, добродушие и отзывчивость.

Это благодаря ему, больница имела сертификат качества и завоевала народную любовь и статус одной из лучших и уважаемых больниц в Центральной Азии. Благодаря ему, больница имеет современное оснащение и здесь было подготовлено свыше 30 кандидатов медицинских наук, а в последние пять лет более 20 специалистов прошли стажировку в России и других странах мира. Это он воспитал целую плеяду молодых хирургов и снискал почет и уважение стороны своих воспитанников и пациентов. Это ему были доверены тысячи детских жизней, которые он спасал и оберегал каждый день.

Министерство здравоохранения и вся медицинская общественность Кыргызстана скорбят по случаю понесенной утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.