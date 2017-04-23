Из Москвы я вернулась опустошенной — история бишкекской телеведущей

23 апреля 2017, 14:55 Комментарии

До этого момента Евгения не появлялась на страницах Sputnik только потому, что мы с коллегой Светланой Федотовой слишком долго решали, кому из нас она достанется.

Долгий спор решил старый проверенный метод. Светины "ножницы" успешно провалились в мой "колодец", и Евгении позвонила я. Та удивилась: "Неужели кому-то будет интересно интервью со мной?"

- Все журналисты прекрасно знают других членов вашей семьи, которые также работают на телевидении. Родственная поддержка сыграла какую-то роль в том, что вы стали телеведущей?

- Если уж заговорили о связях, то первые два года я работала бесплатно обычным корреспондентом.

- Два года бесплатно?! Мне не платили всего месяцев семь.

- Значит, вы понимаете. Вообще, я поражаюсь некоторым безработным молодым людям, которые хотят сразу зарабатывать по 500 долларов. Да ты сначала 50 заработай, пойми, как это тяжело! Ребята просто не знают цену деньгам.

- Я в одном вашем интервью вычитала, что вы любите торговаться...

- Обожаю! Сегодня я была в магазине, а там как раз 70-процентные скидки. Мне там приглянулся жакет. Предположим, он стоит 1 100 сомов (это абстрактная цифра, цену называть не буду!).

Я продавщицу уговариваю: "Будет очень красиво, если я вам дам ровно тысячу сомов. Такая одна красивая бумажка получится!". Я так делаю не потому, что жадюга, а просто люблю пообщаться.

- А продавщица-то согласилась?

- Да! Я как раз сегодня этот жакет надену на эфир.

- Для вас важно, сколько стоит вещь? Вы можете закупиться где-нибудь на Ошском рынке и отлично себя чувствовать перед телекамерами?

- Меня друзья часто ругают за то, что я всем это рассказываю, но все равно признаюсь: я не вижу ничего плохого в том, чтобы купить вещь в секонд-хенде. В студенчестве я часто одевалась там, и сейчас некоторые вещи сохранились.

Я не вижу проблемы в том, чтобы купить одежду самой на Ошском или на "Дордое", но больше люблю шить на заказ. У меня свой стиль, например, я очень люблю пиджаки без бортов, а их тяжело купить. Свой гардероб, в котором я выхожу в эфир, составляю сама.

В Москве в этом плане все прекрасно! Там ведущих одевают в Givenchy, Dolce & Gabbana, Versace. Те два года, что я там работала, каждый день ходила в люксовых вещах.

- Работать в Москве телеведущей да еще на таком серьезном канале, как "Мир", это вообще мечта! Как вы там очутились?

- Дело случая. Поехала попробоваться, а меня взяли. Объявления о кастинге тогда висели в Интернете. Однако меня и там пустили в эфир не сразу. Я была даже не журналистом, а райтером - человеком, который на телевидении пишет небольшие новости. Это тоже к вопросу о том, что связей у меня не было.

Может, многие и мечтают о том, чтобы вести телепередачи в Москве, но для меня это смешно. Это все не мечта, настоящая мечта должна быть масштабной, почти недостижимой!

Я очень люблю этот анекдот: мужчина ходит и все время жалуется Богу на бедность. Бог сидит и думает: "Ну ты хоть лотерейный билет купи!". Нужно сделать хотя бы первый шаг: прийти в любое СМИ и попроситься поработать бесплатно. Даже если вам откажут в одном месте, есть еще телеканалы!

- Многие расценивают возвращение из крупных городов на родину как поражение. Почему вы вернулись в Бишкек?

- Ну и пусть думают, мне все равно. На тот момент я точно была очень уставшей. Устала от ритма, была истощена эмоционально. Я ведь не просто так, работая в Москве, приезжала в Бишкек каждые два месяца - даже друзья в шутку называли меня "стюардессой". Я просто нуждалась в этой подпитке.

Скажу честно: Бишкек - это моя большая, очень любимая деревня. Место, где все друг друга знают, где приятно работать, где вкусно покормят. Но жизнь огромна, возможно, я еще поработаю и в Москве, и где-то еще.

- Например, будете сувениры у Статуи Свободы продавать, как вы это делали несколько лет назад...

- Это приятно, что вы знаете! Да, а почему бы и нет?

- Сейчас вы ведете новости на Пятом канале. Чем это отличается от того, что вы делали в Москве?

- В Москве все сотрудники сидели в огромном ньюс-руме, это была большая комната, где одновременно трудится около 250 человек! А тут не так. Когда я вошла в свой кабинет, поняла, что очень рада своему возвращению! Аж директором себя почувствовала.

Был еще один момент, почему мне было некомфортно в Москве: многие новости, интересные для российского зрителя, не так касались моего сердца. Это было каким-то обманом зрителя, я чувствовала себя говорящей головой.

Тут же я читаю новости про Ош, Баткен, Ноокат. Я чувствую, что это произошло на моей родине, в местах, где я была. Это мои люди, моя страна!

Однако здесь я с удивлением обнаружила, что местные дикторы зачитывают тексты, которые им предоставляют журналисты. Я пишу себе сама: у меня свой стиль, свой почерк.

- Что насчет разницы в зарплатах?

- Она колоссальная! На тот момент, три года назад, в Москве в среднем на телеканалах зарабатывали 2 000 долларов, а здесь - около 200. То есть в десять раз меньше!

- В одном из интервью вы назвали себя "кыргызкой". Что вы вкладываете в это слово?

- Как я люблю журналистов, которые выдергивают фразу из контекста (смеется)! Помню то интервью, я действительно говорю своим друзьям из России или Казахстана, что скорее чувствую себя кыргызкой.

Я вкладываю в это слово ту атмосферу, в которой выросла. И еще моя вторая мама кыргызка. Благодаря ей я с четырнадцати лет умею готовить все национальные блюда, знаю все кыргызские обычаи.

И в то же время рада, что я русская, потому что могу нести русскую культуру в Кыргызстане, показывать всему миру, что русским здесь хорошо, что они прекрасно тут себя чувствуют.

- А что, есть сомневающиеся?

- За рубежом мне часто задают вопрос: не опасно ли? В Америке, например, всех смущает окончание "-стан". Но я им объясняю, что тут безопасно и на баранах мы, кстати, тоже не ездим.

- Традиционный вопрос: расскажите о курьезах во время прямого эфира!

- Этот вопрос мне задают постоянно и долгое время рассказывать было не о чем. К счастью, сейчас у меня есть такая история!

- Ура!

- Действительно ура! У нашего гримера есть дочка пяти лет. Она уже все в офисе знает и обычно тихонечко сидит, пока мама работает.

Как-то раз я пошла читать новости. К слову, дверь в студию, где проходит съемка, не запирается на ключ. Камеры включены, мы в эфире, я читаю очень серьезный текст про Алмазбека Атамбаева, и тут в студию заходит эта девочка.

"Женя эжешка!" - радостно закричал ребенок. Я не реагирую: у меня же эфир и президент! "Женя эжешка!" - повторила девочка уже гораздо громче. Я понимаю, что это детское "Женя эжешка" уже слышат телезрители, но тут малышка пошла ко мне. Я понимаю, что она вот-вот попадет в кадр и стараюсь дочитать новость до того, как это произойдет!

К счастью, успела дочитать, в эфир поставили сюжет, и тут в студию с криками врывается наш режиссер: кто пустил детей в студию?! Наверное, у меня с этой девочкой потом месяц не складывались отношения, потому что она перепугалась не на шутку.

Кстати, это практически мастер-класс того, как нужно вести себя в экстренных ситуациях. Что бы ни происходило, я должна продолжать читать новости.

- Кстати, еще три года назад вы говорили о том, что хотите иметь много детей. Не передумали?

- Нет! Я по-прежнему хочу большую семью. У меня есть мечта: когда-нибудь я обязательно возьму приемного ребенка. Мечтаю об этом лет с восемнадцати, но только сейчас подхожу к этому очень осмысленно.

- Часто журналисты становятся политиками. Вы не планируете податься туда, если учитывать ваши связи?

- Расскажите-ка мне, пожалуйста, про мои связи!

- Я имею в виду вашего бывшего мужа (Евгения была замужем за Атаем Садыбакасовым, сыном экс-президента Розы Отунбаевой. - Прим. ред.).

- Вот именно, что нас ничего не связывает. Так что никаких особых политических знакомств у меня нет, и пока я не думала над тем, чтобы пойти, например, в парламент.

Сейчас в Интернете появилось новое слово "хайп". Это означает ловить популярность всеми доступными методами. Вот мне кажется, что сейчас наши политики откровенно "хайпят".

- Как-то вы поставили в Фейсбуке статус "замужем", однако ни одной фотографии в фате никто так и не увидел. Ваше сердце несвободно? Есть ли у вас штамп в паспорте?

- Штампа в паспорте пока нет, но сердце занято. Это была просто шутка: мы с друзьями отдыхали на Иссык-Куле, нас было четверо, все холостые. Ну почему бы не поставить статусы?

Сразу после этого позвонил отец: "А почему я не в курсе?". Звонки посыпались всем и отовсюду: из Японии, Германии. Пришлось каждому объяснять, что это шутка.

- Часто ли вам оказывают знаки внимания поклонники?

- Чтобы что-то дарили, не припомню. Хотя цветы приносили, да. Обычно просто пишут: "Привет, красавица, как дела?". Естественно, я не отвечаю. Вот писали бы они что-то пооригинальнее, тогда бы ответила.

- Как стать обычной бишкекской ведущей?

- Я, позвольте, не обычная! (смеется). В Интернете много видеоуроков, как развить технику речи, и они все работают. Я, например, перед каждым эфиром читаю текст с винной пробкой в зубах.

Нужно также, чтобы человек был начитанным, умел разговаривать с людьми, говорил грамотно. Хотя сначала я тоже допускала ошибки. Например, долго говорила "обеспечЕние" вместо "обеспЕчение".

Правда, в какой-то момент меня вызвала наш директор и сказала: "Еще раз забудешь ударение, я помогу тебе найти новую работу!". И знаете, это сработало!

Начинающие ведущие могут подражать зарубежным. Например, я переняла интонацию у диктора BBC, а мимику у диктора Первого канала Екатерины Андреевой.

И, наконец, главный совет: не сидите дома! Пробуйте!